El alfajor "King Kong" con el rostro del papa León XIV que causa furor en Chiclayo

En Chiclayo, Perú, la visita del papa León XIV no solo despierta emoción y devoción entre los fieles. También inspira iniciativas originales que combinan la tradición local con el cariño hacia quien fue obispo de la ciudad.

Una de ellas es "Dulce Bendición", un alfajor King Kong con la imagen del Pontífice que se convirtió en furor entre los habitantes y visitantes.

Detrás de esta particular creación está Efraín Macassi Mandujano, quien decidió rendirle homenaje al Papa a través de uno de los productos más representativos de la gastronomía chiclayana: el King Kong, un alfajor de gran tamaño, reconocido por sus capas de masa y sus generosos rellenos dulces.

El emprendimiento une dos símbolos de la identidad local: la tradición gastronómica de Chiclayo y el afecto que la comunidad siente por León XIV, quien dejó una profunda huella durante su paso por la región.

Macassi, en diálogo con Cadena 3, explicó que el King Kong es, en esencia, un alfajor muy grande, cuya historia está ligada a las costumbres y a la producción artesanal de dulces de la zona.

En sus orígenes, estos alfajores podían alcanzar dimensiones extraordinarias. Según relató, antiguamente se preparaban con galletas de aproximadamente un metro cuadrado, que luego se rellenaban con distintas preparaciones de acuerdo con las frutas disponibles en cada temporada.

Si había manzanas, se elaboraba una especie de mermelada con esa fruta; si era temporada de higos, se utilizaban higos y otras variedades para preparar los rellenos.

Pero había un ingrediente que nunca podía faltar: el manjar blanco, la versión peruana del dulce de leche, aunque con una textura y un color diferentes al tradicional argentino. Se trata de una crema dulce de tonalidad amarillenta.

El nombre también tiene una historia particular. Según contó Macassi, alrededor de la década de 1940, con la difusión de la película del gorila gigante King Kong, los habitantes comenzaron a relacionar el enorme tamaño de estos alfajores con el personaje cinematográfico.

La comparación fue ganando popularidad hasta que la expresión se acortó y el producto comenzó a ser conocido simplemente como King Kong.

Décadas después, este dulce continúa siendo uno de los grandes emblemas de Chiclayo. Ahora, con la llegada de León XIV, encontró una nueva manera de conquistar al público: una versión especial que lleva el rostro del Papa y celebra el vínculo afectivo que mantiene con la ciudad.

Así, entre tradición, creatividad y devoción, el King Kong se suma a los homenajes que Chiclayo le dedica a su antiguo vecino, convertido hoy en el máximo representante de la Iglesia católica.

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Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.