La Selección argentina se enfoca en Costa Rica tras la dura derrota ante Uruguay

FOTO: La Selección volvió a los trabajos tras la derrota con Uruguay.

La Selección argentina retomó sus entrenamientos este sábado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza tras la derrota sufrida ante Uruguay por 2 a 1. El equipo se prepara para el segundo amistoso contra Costa Rica, que se llevará a cabo este martes a las 20 en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

El plantel nacional tiene programado un nuevo entrenamiento el domingo y partirá hacia Córdoba el lunes por la mañana, a la espera del encuentro. El mismo día, aún sin horario confirmado, se realizará una conferencia de prensa con el entrenador Lionel Scaloni.

Durante la práctica del sábado, se llevaron a cabo tareas regenerativas para los jugadores que fueron titulares ante la "Celeste" en la "Bombonera". Por otro lado, aquellos que no jugaron o tuvieron pocos minutos en el último partido participaron de un entrenamiento de fútbol once contra once.

En total, el entrenamiento incluyó tres bloques de quince minutos en una cancha grande, donde se incorporaron, a modo de sparrings, algunos futbolistas de la Sub 20, que también están bajo las órdenes de Diego Placente en esta ventana de fecha FIFA.

El entrenamiento del domingo, que se llevará a cabo también en Ezeiza, está programado para las 18:30 y será a puertas cerradas. Es probable que durante esta sesión, Scaloni dé pistas sobre el equipo titular que saltará al campo contra Costa Rica en Córdoba.

Posteriormente, el plantel partirá hacia Córdoba a las 10:30 del lunes, por lo que se espera que la conferencia del técnico se realice después del mediodía, probablemente en la tarde, tras el alojamiento de la delegación en la ciudad.