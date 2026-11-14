Tras un arduo operativo, encontraron con vida a un hombre de 78 años que era buscado en Tinoco
El hombre, que tiene una enfermedad neurodegenerativa, había salido de su casa el viernes por la noche. Fue localizado durante la mañana a unos 500 metros de su vivienda, con signos de hipotermia y deshidratación.
14/11/2026 | 17:57Redacción Cadena 3
FOTO: Tras un arduo operativo, encontraron con vida a un hombre de 78 años que era buscado en Tinoco.
Un hombre de 78 años que era intensamente buscado desde el viernes por la noche fue encontrado con vida en una zona rural de Tinoco, en el departamento Colón. El operativo policial se desarrolló durante toda la noche y continuó durante la mañana, pese a las adversas condiciones climáticas.
El hombre, que presenta una enfermedad neurodegenerativa, se había retirado de su domicilio y no había regresado. Finalmente, efectivos policiales lograron localizarlo tendido en el suelo, a unos 500 metros de su vivienda.
Al momento del hallazgo presentaba signos de hipotermia y deshidratación. De inmediato, recibió las primeras asistencias y el personal interviniente realizó un procedimiento de empaquetamiento térmico para preservar su temperatura corporal.
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Un operativo que se extendió durante toda la noche
En el dispositivo de búsqueda participaron efectivos policiales, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Jesús María y vecinos de la zona.
Los equipos trabajaron de manera conjunta y sostenida para encontrar al hombre, a pesar de las condiciones climáticas desfavorables que complicaron las tareas de rastrillaje.
Tras localizarlo, se concretó su extracción y posterior traslado al Hospital Regional Vicente Agüero, donde quedó bajo atención médica.
Lectura rápida
¿Quién fue encontrado con vida? Un hombre de 78 años que había desaparecido.
¿Dónde fue hallado? En una zona rural de Tinoco, en el departamento Colón.
¿Cuándo fue encontrado? Fue hallado el sábado tras ser buscado desde el viernes por la noche.
¿Cómo estaba al momento del hallazgo? Presentaba signos de hipotermia y deshidratación.
¿Por qué se realizó un operativo? Para localizar al hombre que se había retirado de su domicilio y no había regresado.