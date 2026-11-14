Italia multa a Meta con 887 millones de dólares por uso indebido de fotos de Android en Facebook

FOTO: Italia impone multa de 887 millones de dólares a Meta por usar fotos y videos de Android en Facebook

ROMA (AP) — Italia ha impuesto una multa de 805 millones de euros (887 millones de dólares) a Meta debido al uso de fotos y videos de las galerías de usuarios de Android en Facebook sin contar con un consentimiento específico ni una divulgación adecuada. La Autoridad Italiana de Protección de Datos anunció esta sanción el sábado, destacando que la función, denominada "Obtener sugerencias de la galería al navegar por Facebook", violaba una directiva europea de privacidad que ha sido integrada a las leyes italianas.

Esta directiva protege los smartphones como parte del ámbito privado de una persona y exige un "consentimiento libre e informado" para acceder a ese tipo de información, según lo indicado por la autoridad. Los investigadores concluyeron que la función se activaba de forma predeterminada y que Facebook solicitaba acceso a la galería a través de un único permiso que abarcaba múltiples funcionalidades de la aplicación, cada una con diferentes propósitos.

La autoridad le otorgó a Meta un plazo de 60 días para desactivar la función y solicitar un consentimiento específico para su uso. Se estima que Italia cuenta con aproximadamente 20 millones de usuarios de Android, según informó el organismo.

Meta no realizó comentarios sobre esta decisión. La multa fue impuesta a Meta Platforms Ireland Limited, que cuestionó la jurisdicción de Italia en este caso. Además, la autoridad destacó que la "falta de cooperación" de Meta durante la investigación tuvo un impacto en la magnitud de la sanción, que representa aproximadamente el 0,47% de la facturación global del grupo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.