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Consejos para diseñar una mesa de Acción de Gracias elegante y acogedora

La decoración de la mesa es clave para una cena de Acción de Gracias inolvidable. Diseñadores comparten sus mejores consejos para lograr un ambiente acogedor y elegante.

14/11/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

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Mesa de Acción de Gracias decorada con estilo

FOTO: Mesa de Acción de Gracias decorada con estilo

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El pavo es, sin duda, la estrella de la cena de Acción de Gracias. Sin embargo, cada estrella brilla más en un entorno adecuado. Para lograr una mesa que no solo sea funcional, sino también acogedora y elegante, se consultó a expertos en diseño que compartieron sus mejores consejos.

La primera recomendación de los diseñadores fue optar por una paleta de colores que refleje la temporada. Tonos cálidos como el naranja, el marrón y el dorado pueden aportar una atmósfera acogedora. Además, se sugirió incorporar elementos naturales, como hojas secas y pequeñas calabazas, que evocan el espíritu otoñal y añaden un toque de frescura a la decoración.

Otro aspecto importante es la disposición de los elementos en la mesa. Se aconsejó mantener un equilibrio visual, distribuyendo los platos, cubiertos y decoraciones de manera armónica. Utilizar manteles o caminos de mesa puede ayudar a definir el espacio y crear un ambiente más organizado.

Los diseñadores también enfatizaron la importancia de la iluminación. Utilizar velas o luces suaves puede transformar el ambiente, creando un espacio cálido y acogedor para los invitados. Además, se recomendó evitar una iluminación demasiado intensa que pueda resultar incómoda.

Finalmente, se sugirió personalizar la mesa con pequeños detalles, como tarjetas de agradecimiento o recuerdos para los invitados. Estos gestos no solo hacen que la cena sea más especial, sino que también fomentan un sentido de comunidad y celebración entre los asistentes.

Lectura rápida

¿Cuál es el elemento principal de la cena de Acción de Gracias?
El pavo es considerado la estrella de la cena de Acción de Gracias.

¿Qué colores se recomiendan para decorar la mesa?
Se sugieren tonos cálidos como naranja, marrón y dorado para reflejar la temporada.

¿Qué se debe considerar en la disposición de los elementos en la mesa?
Es importante mantener un equilibrio visual y distribuir los elementos de manera armónica.

¿Cómo puede influir la iluminación en la cena?
La iluminación suave, como velas, crea un ambiente cálido y acogedor.

¿Qué detalles pueden personalizar la mesa?
Tarjetas de agradecimiento o recuerdos para los invitados son excelentes opciones para personalizar.

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