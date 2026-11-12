La historia de Mary Giuliani: de Nueva York a su hogar de ensueño en el campo

Mary Giuliani, residente de Nueva York, siempre supo que su familia necesitaba un hogar fuera de la ciudad, un lugar donde pudieran relajarse, ser creativos y rejuvenecer. Como escritora y fundadora de Mary Giuliani Catering and Events (MGCE), dirigió su mirada hacia un pintoresco vecindario al norte de la ciudad. Durante años, visitó y paseó por las hermosas casas históricas, las calles arboladas y los serenos senderos. "Pensé, algún día, si trabajo muy duro, tal vez tendré una casa allí", recuerda.

Ese día finalmente llegó en 2024. Durante un paseo de fin de semana por la zona, Mary se topó con una encantadora casa de estilo gótico revival. Quedó cautivada. Por suerte, solo dos semanas después, un amigo corredor de bienes raíces le informó que la casa estaba en el mercado. Mary recorrió la propiedad junto a su esposo, y supieron que era la indicada. "Fue una sensación inmediata", afirma.

Aunque la casa fue construida en 1864 y su anterior propietario había vivido allí durante 50 años, se encontraba sorprendentemente en buen estado. Mary solo tuvo que hacerla suya. "Mantenemos la estructura, pero la modernizamos para las necesidades de nuestra familia", explica. Eliminó una lavandería y una pared en la cocina para permitir más luz natural, pero el cambio más grande fue la adición de color, ¡mucho color! "Es tan brillante y juguetona", dice sobre su hogar actual. "Cada habitación me inspira".

Una versión de esta historia aparece en la edición de noviembre/diciembre de Good Housekeeping de 2026. Se puede ver un recorrido por la casa de Mary Giuliani en Homeworthy, una red de televisión en streaming. Fotografías de Mike Garten; Estilismo de props por Alex Mata.