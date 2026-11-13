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Alerta por tormentas para nueve provincias: "informate" y "preparate", la advertencia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para nueve provincias, con zonas bajo riesgo severo por fenómenos peligrosos.

13/11/2026 | 07:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta por tormentas de variada intensidad que abarca a nueve provincias del país.

La advertencia contempla niveles amarillo y naranja, este último implicando situaciones de peligro para la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

El fenómeno afectará de forma directa al sector medio y norte del territorio nacional.

En el nivel naranja —que anticipa eventos meteorológicos peligrosos— se encuentran el sur de Córdoba, La Pampa y el este de Buenos Aires.

Por su parte, el nivel amarillo, que advierte sobre posibles riesgos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas, alcanza a Buenos Aires, el centro y norte de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, evitar zonas arboladas, asegurar objetos que puedan ser desprendidos por el viento y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos durante las tormentas.

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Lectura rápida

¿Qué emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas de variada intensidad.

¿A quiénes afecta la alerta? Abarca a nueve provincias del país.

¿Cuáles son los niveles de alerta? Los niveles son amarillo y naranja, siendo este último más peligroso.

¿Qué provincias están en alerta naranja? Se encuentran el sur de Córdoba, La Pampa y el este de Buenos Aires.

¿Qué recomendaciones hizo el SMN? Recomendaron mantenerse informados, evitar zonas arboladas y extremar precauciones al circular durante las tormentas.

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