Alerta por tormentas para nueve provincias: "informate" y "preparate", la advertencia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta por tormentas de variada intensidad que abarca a nueve provincias del país.

La advertencia contempla niveles amarillo y naranja, este último implicando situaciones de peligro para la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

El fenómeno afectará de forma directa al sector medio y norte del territorio nacional.

En el nivel naranja —que anticipa eventos meteorológicos peligrosos— se encuentran el sur de Córdoba, La Pampa y el este de Buenos Aires.

Por su parte, el nivel amarillo, que advierte sobre posibles riesgos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas, alcanza a Buenos Aires, el centro y norte de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, evitar zonas arboladas, asegurar objetos que puedan ser desprendidos por el viento y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos durante las tormentas.

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