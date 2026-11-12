Una mendocina se desvaneció, se fracturó la cadera y los médicos le hallaron un cuadro alarmante

Melisa Moyano, una modelo, diseñadora gráfica y artista plástica mendocina de 40 años, permanece internada en Ciudad de México y enfrenta una carrera contra el tiempo para regresar a Argentina.

Tras sufrir un inesperado episodio convulsivo que le provocó una compleja fractura de cadera, los estudios prequirúrgicos encendieron una alarma mayor: los médicos detectaron tumores en la cadera, lesiones en la columna y una formación sospechosa en un pulmón.

Para poder ser operada y realizar las biopsias que confirmen un posible diagnóstico oncológico en su país, su familia y amigos lanzaron una campaña solidaria urgente.

El principal obstáculo es el costo del traslado: debido a la gravedad de su lesión ósea, debe viajar acostada y bajo asistencia médica permanente en un vuelo sanitario presupuestado en 90.000 dólares.

A esa cifra se suman cerca de 30.000 dólares estimados para la cirugía y una deuda de internación que ya ronda los 16.000 dólares.

El accidente y el hallazgo médico

Radicada en México desde hace cinco años en busca de crecimiento profesional, Moyano se encontraba en su departamento a punto de salir a reunirse con su pareja cuando se sintió mareada frente al ascensor. Se desvaneció y convulsionó, sufriendo una fuerte caída. Fueron sus vecinos quienes la hallaron en el suelo, desorientada y sin poder comprender lo que le decían.

"Nunca había tenido un episodio así. Soy una persona sana, entreno, me alimento bien y siempre fui muy activa", relató la mujer, que hoy cuenta con la compañía de su madre y una de sus hermanas, quienes viajaron de urgencia para asistirla.

"Para una persona en mi situación, cada día que pasa es ir contra reloj", advirtió sobre la necesidad de acelerar su repatriación.

De las pasarelas al arte: quién es Melisa Moyano

Oriunda de Mendoza, Melisa construyó una carrera multifacética vinculada a la expresión visual y creativa:

Moda y publicidad: comenzó a trabajar como modelo a los 18 años, participando en desfiles, campañas comerciales, producciones fotográficas y representación de marcas en eventos.

Diseño: se graduó como diseñadora gráfica en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y se desempeñó en equipos creativos de distintas agencias publicitarias.

Artes plásticas: durante la pandemia de 2020 retomó la pintura —una pasión de su infancia— como vía terapéutica. Con el impulso de su entorno, transformó ese pasatiempo en un emprendimiento propio de venta de cuadros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/