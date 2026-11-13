Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 34°, con una humedad del 55%. La visibilidad es de 7000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 38°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica más elevada. La visibilidad se mantiene adecuada, sin pronósticos de lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. El sábado 14 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27° con lluvias moderadas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 35° con lluvias ligeras. Para el lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 37° con lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 26° con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 28° con lluvias ligeras.