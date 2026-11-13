El Gigante cumple 100 años y Rosario Central prepara una fiesta con luces y fuegos artificiales

Rosario Central celebrará este sábado 14 de noviembre los 100 años del Gigante de Arroyito, uno de los estadios emblemáticos del fútbol argentino. La institución prepara una celebración especial para conmemorar el aniversario de su casa, con un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

Los festejos se realizarán en el barrio de Arroyito, donde el club convocó a sus hinchas para compartir una jornada especial. La propuesta busca celebrar el centenario del estadio junto a la comunidad canalla.

En la previa, este viernes 13 de noviembre, el Caribe Canalla extenderá excepcionalmente su horario de cierre hasta las 2 de la madrugada. La medida regirá únicamente durante esa jornada.

Por otra parte, el estadio permanecerá cerrado durante el viernes, aunque las actividades previstas para el sábado marcarán el inicio de los festejos por los 100 años del Gigante de Arroyito.