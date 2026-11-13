En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

El Gigante cumple 100 años y Rosario Central prepara una fiesta con luces y fuegos artificiales

La celebración será este sábado 14 de noviembre en el barrio de Arroyito, con una propuesta especial para los hinchas auriazules.

13/11/2026 | 08:50Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Festejos en el Gigante de Arroyito.

FOTO: Festejos en el Gigante de Arroyito.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario Central celebrará este sábado 14 de noviembre los 100 años del Gigante de Arroyito, uno de los estadios emblemáticos del fútbol argentino. La institución prepara una celebración especial para conmemorar el aniversario de su casa, con un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

Los festejos se realizarán en el barrio de Arroyito, donde el club convocó a sus hinchas para compartir una jornada especial. La propuesta busca celebrar el centenario del estadio junto a la comunidad canalla.

En la previa, este viernes 13 de noviembre, el Caribe Canalla extenderá excepcionalmente su horario de cierre hasta las 2 de la madrugada. La medida regirá únicamente durante esa jornada.

Por otra parte, el estadio permanecerá cerrado durante el viernes, aunque las actividades previstas para el sábado marcarán el inicio de los festejos por los 100 años del Gigante de Arroyito.

Lectura rápida

¿Qué se celebra? Se celebran los 100 años del Gigante de Arroyito.

¿Quién organiza la celebración? La celebración es organizada por Rosario Central.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se llevará a cabo el 14 de noviembre.

¿Dónde se realizarán los festejos? Los festejos se realizarán en el barrio de Arroyito.

¿Cómo se celebrará el aniversario? Se celebrará con un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf