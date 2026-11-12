Por qué el Vaticano eliminó de las redes sociales la despedida de León XIV a la Argentina

FOTO: El papa León finaliza su visita a Argentina con una emotiva misa en Luján

El Vaticano retiró de las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram una frase que figuraba en el discurso preparado para su despedida de la Argentina. El papa había omitido ese pasaje al saludar a los fieles al término de la misa frente a la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre.

"Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", decía el texto distribuido antes de la celebración. La primera referencia era a Francisco, nacido en Buenos Aires, y la segunda, al propio León XIV. El pontífice decidió omitir el fragmento por tratarse de una "alusión compleja internamente".

Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, publicó la frase en una nota y la llevó a su portada. El mismo pasaje apareció en las cuentas del pontífice en X e Instagram. Según el sitio especializado Silere Non Possum, los equipos prepararon las publicaciones con el texto distribuido de antemano y las difundieron sin cotejarlo con el saludo que dio León XIV.

De acuerdo con ese medio, Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió la diferencia y pidió revisar las notas y los titulares. Luego intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó corregir el contenido y recordó que los equipos debían verificar qué había dicho el pontífice antes de publicarlo.

Las redacciones de los distintos idiomas recibieron la orden de retirar las publicaciones y Vatican News reemplazó la nota original por otra con un título diferente. Según Silere Non Possum, los cambios se hicieron en unos ocho minutos y el portal no publicó una aclaración para los lectores. La gestión de las redes pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del dicasterio, que dirige Nataša Govekar.

La expresión "dos papas" remite a la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y a la elección de Francisco. Tras dejar el cargo, Joseph Ratzinger siguió viviendo en el Vaticano con el título de papa emérito. Francisco quedó como único pontífice en funciones.

El propio Benedicto XVI aclaró públicamente que había renunciado plenamente al pontificado y que Francisco era el único papa.