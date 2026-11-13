Condenaron a 14 años de prisión a un financista que mató y desmembró a un inversor por una deuda

Un fallo judicial emitido por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje resolvió condenar a 14 años de prisión al comerciante Ángel Fernando Villada, hallado culpables del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

De acuerdo con la resolución del tribunal presidido por el vocal Ángel Francisco Andreu, el móvil central del crimen fue una significativa deuda económica que el condenado mantenía con la víctima, Raúl Federico Oliva, quien figuraba como uno de los principales aportantes de una estructura de intermediación financiera clandestina ("mesa de dinero") operada por el propio victimario.

La operatoria financiera y el colapso

Según detalló la investigación, Villada utilizaba su local comercial en la localidad de La Falda para captar fondos de terceros a cambio de intereses elevados muy por encima de las tasas bancarias tradicionales, además de realizar operaciones de cambio de divisas. Oliva participaba como inversor de peso dentro de dicho circuito desde el año 2022.

Sin embargo, entre 2023 y 2024, el negocio enfrentó un grave descalce estructural con un déficit constante de caja, lo que dejó al administrador sin liquidez para responder a las crecientes demandas de devolución de capital exigidas por los inversores, con especial insistencia por parte de la víctima.

"Se probó que había una deuda no saldada, que se presume razonablemente significativa", destacó el tribunal al fundamentar el móvil del homicidio.

La premeditación y el ocultamiento

El ataque se consumó en febrero de 2025, cuando Villada invitó a Oliva a encontrarse en su local comercial de La Falda. Para asegurarse la escena del crimen sin testigos, coordinó que el único empleado del lugar cumpliera funciones temporales en otra sucursal de Cruz del Eje.

Tras perpetrar el asesinato con un arma de fuego, el comerciante ejecutó una compleja maniobra para eludir la acción de la justicia y despistar a los investigadores:

Desplazamiento del vehículo: Trasladó la camioneta de la víctima hacia la ciudad de Córdoba utilizando rutas alternativas sin peajes para evitar el registro de cámaras, abandonándola en la vía pública sin dar aviso a su dueño.

Descarte de restos: El cuerpo de Oliva fue desmembrado, colocado en bolsas de residuos y arrojado en un camino rural, zonas donde los impactos de antenas telefónicas ubicaron posteriormente al agresor.

Borrado de rastros: El homicida demostró un marcado interés en hacer desaparecer dispositivos electrónicos clave (computadoras y teléfonos celulares) que contenían el registro detallado de las transacciones financieras entre ambos.

Las pruebas clave del juicio

El tribunal valoró una robusta cadena de indicios unívocos para sustentar la condena, subrayando que fue el propio acusado quien ideó el encuentro a solas, manipuló las rutas de traslado vehicular, conservó los efectos personales de la víctima y arrastraba un conflicto económico insostenible derivado del colapso de su mesa de dinero.

La sentencia marca un precedente firme en el fuero penal cordobés frente a delitos económicos de extrema gravedad.