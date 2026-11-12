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La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

El INDEC reveló el costo de vida durante el décimo mes. Vivienda, agua, electricidad y gas encabezaron los aumentos del mes, con un alza del 4,2%.

12/11/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

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La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 33,1%.

El dato se ubicó por encima de las previsiones del mercado, que esperaban una variación cercana al 2%. En septiembre, el índice había registrado un aumento del 1,9%, con una suba interanual del 33,4% y un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Qué rubros aumentaron más en octubre

La división que registró el mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por la actualización de las tarifas de gas.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un aumento del 3,3%.

En el otro extremo, los menores incrementos correspondieron a Bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación del 0,8%, y Educación, con el 1,3%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en el índice mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese comportamiento.

En la Patagonia, en cambio, la mayor presión sobre el indicador provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en las tarifas de gas y los alquileres.

Inflación núcleo, regulados y estacionales

El informe del Indec también mostró diferencias entre los distintos componentes del índice.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales, avanzó un 1,5% durante octubre. Según el relevamiento, los principales incrementos dentro de este componente estuvieron vinculados con alquileres y restaurantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los precios estacionales, por su parte, registraron una suba del 5,5%, impulsada principalmente por verduras, tubérculos y legumbres.

En tanto, los precios regulados aumentaron un 2,9%, con incidencia de los incrementos en el gas y los combustibles para vehículos.

Qué esperaba el mercado

Antes de la publicación oficial, las consultoras y entidades financieras habían anticipado una inflación mensual cercana al 2%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ubicado la mediana de las proyecciones en el 1,8% para octubre. Para la inflación núcleo, la estimación había sido del 1,7%.

Finalmente, el resultado informado por el Indec fue del 2,2%, por encima de esas previsiones y del registro de septiembre.

Lectura rápida

¿Cuál fue la inflación de octubre? La inflación de octubre fue del 2,2%.

¿Quién informó sobre la inflación? La inflación fue informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

¿Cuándo se publicó el dato? El dato se publicó este jueves.

¿Dónde se registraron los mayores aumentos? Los mayores aumentos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

¿Por qué el dato fue relevante? El dato fue relevante porque superó las previsiones del mercado, que esperaban una variación cercana al 2%.

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