Dequino alertó sobre el plan de Milei: "Para bajar más la inflación habría que frenar la economía"

El dato de inflación de octubre, que registró una suba del 2,2% y volvió a ubicarse por encima de las previsiones del mercado, reabrió el debate sobre las posibilidades del Gobierno de Javier Milei de modificar su estrategia económica. Para el economista Diego Dequino, el resultado fue una sorpresa negativa y expuso algunas limitaciones del programa oficial.

En diálogo con Cadena 3, Dequino explicó que el incremento estuvo impulsado principalmente por dos componentes: los servicios, que incluyen las tarifas, y los precios estacionales, que aumentaron un 5,5% durante el mes.

“Respecto de las estimaciones privadas, nadie se atrevió a plantear algún número superior al 2%. En ese sentido, el 2,2% de octubre es una sorpresa negativa”, señaló.

El economista mencionó que la modificación del régimen de Zona Fría tuvo incidencia en las tarifas, aunque aclaró que no fue el único factor detrás de la aceleración. También influyeron los aumentos de productos estacionales, como frutas, verduras e indumentaria, además de los vinculados con el turismo.

En ese sentido, destacó que algunos alimentos registraron fuertes subas durante octubre, en un contexto atravesado por las lluvias y las inundaciones en distintas zonas productivas.

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El peso de los servicios y el desfasaje en la medición de la inflación

Dequino advirtió que los servicios tendrán cada vez mayor incidencia en el presupuesto de los hogares y consideró que la actual medición del índice de precios no refleja completamente ese peso.

“Me parece que la Argentina tiene que empezar a acostumbrarse a que los servicios van a pesar bastante más en el presupuesto”, sostuvo.

Según explicó, en la canasta utilizada actualmente para medir la inflación los servicios representan alrededor del 20%, mientras que en la metodología que se buscaba actualizar su participación se acercaba al 30%.

Para el economista, esa diferencia genera un desfasaje en la medición del costo de vida. Como referencia, señaló que la inflación interanual de la canasta básica se ubica en torno al 39%, frente al 33% que registra el índice general.

A su entender, la combinación del mayor peso de los servicios y el comportamiento de los precios estacionales explica por qué la inflación de octubre terminó por encima del 1,9% que esperaba buena parte del mercado.

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Por qué será difícil bajar la inflación por debajo del 2%

El economista también puso en duda que la inflación pueda mostrar una desaceleración pronunciada en el corto plazo. Consideró que el programa oficial se concentra en el frente monetario, pero no aborda con la misma intensidad otros factores que inciden sobre los precios.

Entre ellos mencionó la inflación inercial, vinculada con la actualización de contratos en función de aumentos anteriores, como ocurre con los alquileres, y la inflación de costos, relacionada con las renegociaciones salariales y su traslado a los precios.

“Hay otros componentes y creo que el mayor inconveniente que tiene el Gobierno en este programa ortodoxo monetario es que no lo está acompañando la oferta de bienes”, analizó.

Dequino sostuvo que la falta de crecimiento de la economía real limita las posibilidades de reducir la inflación de manera sostenida. Según planteó, si la actividad hubiera avanzado al ritmo del 4% o 5% que se proyectaba para este año, el índice interanual podría haberse acercado al 20%, en lugar de mantenerse por encima del 30%.

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“Al tener una oferta restringida, eso te presiona más a los precios, más allá de que caiga la economía”, explicó.

El riesgo de bajar la inflación a costa del crecimiento

Consultado sobre las perspectivas para 2027, Dequino planteó que el principal desafío del Gobierno será evitar que una mayor desaceleración de los precios termine profundizando el estancamiento de la actividad.

“Si aparece una inflación con un cero adelante en el mes, que no terminemos con un crecimiento del cero en el año de la economía real”, advirtió.

El economista aclaró que no considera que la Argentina atraviese necesariamente una recesión profunda, pero sí señaló que la economía dejó de crecer, algo que, según dijo, ya se observa en distintos indicadores.

En ese marco, sostuvo que para conseguir una inflación todavía más baja mediante el actual esquema monetario sería necesario un freno mayor de la actividad.

Además, mencionó que las tasas de interés y las colocaciones de deuda del Tesoro absorben buena parte de los recursos disponibles, lo que limita el crédito destinado al sector privado.

Dequino consideró que, si el Gobierno mantiene esa estrategia sin introducir cambios en otros frentes, los sectores que todavía crecen difícilmente puedan compensar a aquellos que permanecen estancados o en retroceso.

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Por eso, señaló que algunas consultoras comenzaron a trabajar con escenarios más moderados para 2027, con proyecciones de crecimiento de entre el 0% y el 1%.

Qué cambios podría introducir el Gobierno en su programa económico

Frente a ese panorama, Dequino consideró probable que la administración de Milei termine introduciendo modificaciones en su estrategia, especialmente si busca recuperar el crecimiento de la actividad en un año electoral.

“Yo creo que el Gobierno va a terminar recalibrando algo. Soy de esa idea. Nadie se suicida bajo sus propias reglas en materia económica”, afirmó.

Al explicar qué podría significar esa recalibración, mencionó la posibilidad de flexibilizar parcialmente el esquema monetario para permitir que una mayor cantidad de recursos llegue al crédito y, desde allí, impulse la demanda.

Según su análisis, actualmente una parte importante del dinero disponible es absorbida por el Tesoro a través de sus colocaciones de deuda, que se realizan con frecuencia y por volúmenes elevados.

“Si el Gobierno decide aflojar un poco ahí la cincha, creo que hay chances de que ese crédito vuelva en demanda”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que esa decisión tendría un costo en términos de inflación: una mayor disponibilidad de crédito y una recuperación del consumo podrían dificultar el objetivo de llevar el índice mensual a niveles cercanos a cero.

En ese escenario, el Gobierno debería estar dispuesto a tolerar una inflación que se mantenga alrededor del 1% mensual, en lugar de priorizar exclusivamente una desaceleración más rápida de los precios.

Entrevista de "Informados al Regreso"