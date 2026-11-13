Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 33°. La sensación térmica es de 33°, con una humedad del 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 37°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas de hasta 5 m/s, y la humedad se mantendrá en un 37%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 21° y máximas de 29°. El lunes 16 de noviembre, nuevamente se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 19° y máximas de 30°. El martes 17 de noviembre, la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 26°, con más lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera un clima más fresco, con mínimas de 16° y máximas de 19°, también con probabilidad de lluvias ligeras.