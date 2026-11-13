Brutal ataque en Córdoba: un entrenador de rugby lo desfiguró a golpes porque le “miró la mujer”

Un gravísimo episodio de violencia urbana sacudió a la provincia de Córdoba luego de que un entrenador de rugby agrediera de manera salvaje a un hombre en el interior de un local gastronómico situado en barrio Docta.

El hecho, que quedó registrado en su totalidad por las cámaras de seguridad del establecimiento, generó honda preocupación y repudio en la comunidad.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el suceso se desencadenó cuando el agresor —identificado por las iniciales M.R.D.— ingresó al local acompañado por una mujer. Al percatarse de la presencia de otro cliente, un médico penitenciario que cenaba solo, el deportista se acercó para increparlo bajo la insólita e infundada premisa de que "estaba mirando a su pareja".

"No hice nada", atinó a responder la víctima, visiblemente conmocionado, mientras recibía golpes en el interior del local.

La secuencia de la golpiza y el arresto

Pese a los intentos por calmar la situación, el ataque escaló en virulencia. El agresor le propinó más de dieciseis golpes directos al rostro, lo arrinconó contra un depósito y continuó aplicándole patadas en el suelo mientras le exigía disculpas de manera violenta. La golpiza concluyó temporalmente gracias a la intervención de los empleados del comercio, momento que el atacante aprovechó para escapar a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Como consecuencia directa de la agresión, la víctima debió ser asistida y los estudios médicos posteriores confirmaron una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera bajo los cargos iniciales de lesiones leves y amenazas, una calificación legal que podría agravarse conforme a la evolución de las heridas.

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El repudio del ámbito deportivo

Tras conocerse la identidad del detenido como profesor de la institución, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado oficial a través de su Subcomisión de Rugby.

En el texto, la entidad expresó su "profunda preocupación" ante lo sucedido, catalogó la conducta del agresor como un acto "incompatible con los valores de respeto y tolerancia" que pregona el deporte, y confirmó la apertura de un sumario interno para aplicar las máximas sanciones disciplinarias correspondientes.