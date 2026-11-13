Belgrano suspendió "La Noche de los Museos" por la tormenta

FOTO: El club celeste se bajó del evento por la lluvia.

Por la tormenta que se registra en Córdoba, Belgrano suspendió las actividades que se iban a realizar este viernes a la noche en su estadio en el marco de "La Noche de los Museos".

El club de barrio Alberdi tenía programada una propuesta especial dedicada a celebrar el histórico título de campeón del Torneo Apertura 2026.

La jornada se iba a desarrollar de 20 a 1, con entrada libre y actividades para toda la familia, pero finalmente fue suspendida.

"Lamentablemente, debido al temporal que azota la ciudad de Córdoba, el Club Atlético Belgrano comunica que se suspende la actividad prevista en el Julio César Villagra en el marco de La Noche de los Museos 2026. De reprogramarse, lo estaremos informando por los mismos medios", informó el club.