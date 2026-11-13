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Belgrano suspendió "La Noche de los Museos" por la tormenta

Las actividades se iban a realizar en el estadio Julio César Villagra.

13/11/2026 | 20:35Redacción Cadena 3

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El club celeste se bajó del evento por la lluvia.

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Por la tormenta que se registra en Córdoba, Belgrano suspendió las actividades que se iban a realizar este viernes a la noche en su estadio en el marco de "La Noche de los Museos". 

El club de barrio Alberdi tenía programada una propuesta especial dedicada a celebrar el histórico título de campeón del Torneo Apertura 2026

La jornada se iba a desarrollar de 20 a 1, con entrada libre y actividades para toda la familia, pero finalmente fue suspendida.

"Lamentablemente, debido al temporal que azota la ciudad de Córdoba, el Club Atlético Belgrano comunica que se suspende la actividad prevista en el Julio César Villagra en el marco de La Noche de los Museos 2026. De reprogramarse, lo estaremos informando por los mismos medios", informó el club.

Lectura rápida

¿Qué actividad fue suspendida? La actividad programada fue "La Noche de los Museos" en el estadio de Belgrano.

¿Quién anunció la suspensión? La suspensión fue anunciada por el Club Atlético Belgrano.

¿Cuándo iba a realizarse la actividad? La actividad iba a realizarse este viernes a la noche.

¿Dónde iba a llevarse a cabo? Iba a llevarse a cabo en el estadio Julio César Villagra en Córdoba.

¿Por qué se suspendió la actividad? Se suspendió debido a la tormenta que se registra en Córdoba.

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