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Boletín de calificaciones de Argentina-Uruguay: nadie dijo que será fácil la era post Messi

Por Claudio Giglioni. 

13/11/2026 | 23:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Nico Paz tuvo un partido aceptable, pero no logró asumir la conducción del equipo.

FOTO: Nico Paz tuvo un partido aceptable, pero no logró asumir la conducción del equipo.

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Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

Uruguay

Cristopher Fiermarin 6

Guillermo Varela 5

Ronald Araújo 5

Mathías Olivera 5

Joaquín Piquerez 4

Agustín Cannobio 5

Lucas Torreira 5

Rodrigo Bentancur 5,50

Maximiliano Araújo 6

Darwin Núñez 4,50

Giorgian De Arrascaeta 6

Federico Balverde 5

Sebastián Cáceres 5

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Argentina

Gerónimo Rulli 4

Gonzalo Montiel 4

Leonardo Balerdi 3

Lisandro Martínez 5

Facundo Medina 4,50

Exequiel Palacios -

Alexis Mac Allister 5

Enzo Fernández 5

Nico Paz 6

Thiago Almada 3 

Julián Álvarez 6,50

Gianluca Prestianni 7


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