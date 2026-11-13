Boletín de calificaciones de Argentina-Uruguay: nadie dijo que será fácil la era post Messi
Por Claudio Giglioni.
13/11/2026 | 23:02Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Paz tuvo un partido aceptable, pero no logró asumir la conducción del equipo.
Uruguay
Cristopher Fiermarin 6
Guillermo Varela 5
Ronald Araújo 5
Mathías Olivera 5
Joaquín Piquerez 4
Agustín Cannobio 5
Lucas Torreira 5
Rodrigo Bentancur 5,50
Maximiliano Araújo 6
Darwin Núñez 4,50
Giorgian De Arrascaeta 6
Federico Balverde 5
Sebastián Cáceres 5
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Argentina
Gerónimo Rulli 4
Gonzalo Montiel 4
Leonardo Balerdi 3
Lisandro Martínez 5
Facundo Medina 4,50
Exequiel Palacios -
Alexis Mac Allister 5
Enzo Fernández 5
Nico Paz 6
Thiago Almada 3
Julián Álvarez 6,50
Gianluca Prestianni 7