La era post Messi empezó con un traspié: Argentina cayó ante Uruguay en una “Bombonera” con claros
Fue 2-1. Balerdi, en contra y tras una carambola, y Araujo, de peinada en el primer palo, anotaron para los “charrúas”. Julián Álvarez descontó para el equipo albiceleste. El estadio lució con poco público en varios sectores.
13/11/2026 | 22:00Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez fue el autor del descuento albiceleste.
La Selección argentina no pudo en su primer amistoso de la fecha FIFA y cayó por 2 a 1 frente a Uruguay, en un cotejo jugado este viernes a la noche en el estadio "La Bombonera", en lo que fue el inicio de la “era post Messi”.
A pesar del gol de Julián Álvarez a los 28 minutos del complemento, el equipo argentino estuvo impreciso y no pudo dar vuelta el resultado tras los tantos de Leonardo Balerdi -en contra- y de Maximiliano Araújo, que le dieron el triunfo a Uruguay.
El próximo martes 17 de noviembre, la selección argentina se enfrentará a su par de Costa Rica en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA.
En desarrollo.
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