Se filtró el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Yo te mato a palos"

FOTO: La China Suárez y Wanda Nara otra vez envueltas en un escándalo.

Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz este viernes, luego de que se difundiera un video con una fuerte discusión entre ambas. En las imágenes, que fueron presentadas en el programa Puro Show, se escuchan insultos y amenazas durante un cruce ocurrido en la vivienda de Mauro Icardi, en Nordelta.

El material fue presentado por Pampito, conductor del ciclo de El Trece, quien explicó que la grabación había llegado durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani.

Aunque Wanda Nara no aparece en el encuadre, su voz se escucha claramente durante el enfrentamiento. El registro muestra una toma cerrada en la que apenas se distinguen el cuello y el mentón de la persona que sostiene el teléfono, que según se indicó sería la China Suárez.

“Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano”, anunció Pampito antes de poner al aire la grabación.

Los insultos y las amenazas que quedaron registrados

En el audio se escucha a Wanda Nara lanzar una serie de insultos contra la actriz y pronunciar una amenaza: “Sos una negra de m..., que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota”.

La China Suárez responde: “¿A quién vas a matar a palos?”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La conductora continúa con los agravios: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

El video no permite observar el desarrollo completo de la discusión, pero el registro de sonido expone la tensión del intercambio y las expresiones utilizadas durante el enfrentamiento.

Cuándo y dónde ocurrió el cruce

Según explicó Angie Balbiani en Puro Show, la discusión se habría producido cuando Wanda Nara fue hasta la denominada Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio La Isla de Nordelta, para retirar a una de sus hijas.

“Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”, relató la panelista.

El episodio habría ocurrido durante la misma jornada en la que intervino la Policía en la vivienda del futbolista, luego de que una de las hijas de Wanda Nara denunciara presuntos episodios de violencia por parte de su padre.

El procedimiento derivó en un nuevo capítulo del conflicto familiar y judicial entre la conductora y el delantero del Galatasaray.

La causa judicial y la declaración de Mauro Icardi

El escándalo se suma a la investigación por presuntas lesiones leves agravadas, en la que Mauro Icardi se presentó a declarar ante la Fiscalía de Tigre el jueves. Durante su exposición, el futbolista negó haber ejercido violencia contra su hija.

Entre los elementos que llevó a la Justicia también figuraba una grabación de su teléfono celular en la que se escucha un fuerte enfrentamiento con Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, durante el operativo policial en Nordelta.

En ese otro registro, Migueles le habría dicho a Icardi: “Yo te rompo la boca”. El futbolista sostuvo que los efectivos policiales presentes fueron testigos de las amenazas.