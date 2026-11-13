Díaz-Canel: Cuba se prepara para enfrentar cualquier intento de agresión militar

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este viernes que su país está listo para repeler cualquier intento de agresión militar extranjera, durante su intervención en una jornada de preparación para la defensa en el municipio habanero de Boyeros.

El mandatario expresó su preocupación por las constantes declaraciones de funcionarios y políticos estadounidenses que "alientan y ratifican el propósito de agresión militar" hacia la isla caribeña, según un comunicado de la Presidencia.

Díaz-Canel explicó que esta retórica ha llevado al gobierno cubano a activar estructuras de tiempo de guerra para operar en tiempos de paz y aumentar la preparación de la población para la defensa. Estas acciones forman parte de la estrategia de la denominada "Guerra de Todo el Pueblo", una doctrina de defensa cubana que involucra a la ciudadanía en el sistema defensivo territorial.

El presidente también recordó que la semana pasada se llevó a cabo en todo el país el Ejercicio Estratégico "Moncada 2026", diseñado para reforzar la preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y la economía ante posibles escenarios de agresión.

Instó además al Gobierno estadounidense a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto sobre Cuba durante más de seis décadas y a poner fin al "castigo colectivo" contra el pueblo cubano.

Resaltó que la comunidad internacional ha reiterado su rechazo al bloqueo estadounidense en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se votó anualmente una resolución presentada por Cuba, a pesar de las presiones de Washington para cambiar el voto de ciertos países.

"Cuba no amenaza ni agrede a ninguna nación", afirmó el presidente, quien describió como "política calumniosa" los argumentos que, según él, se utilizan para generar una opinión favorable a la agresión. "Cuba es una nación pacífica, un país que brinda solidaridad, que, incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo, continúa ofreciendo apoyo", enfatizó Díaz-Canel.

Las afirmaciones del presidente cubano se producen un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, declarara en una entrevista telefónica que desea "dejar resuelto lo de Cuba" antes de finalizar su mandato en enero de 2029.

Trump mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está encargado del tema, y aseguró que tiene "a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba". Al ser consultado sobre la posibilidad de una intervención militar en la isla, Trump respondió que "lo consideraría".