Cruz del Eje: comerciante fue condenado a 14 años de prisión por asesinar y descuartizar a un socio

Un comerciante de la ciudad cordobesa de Cruz del Eje fue sentenciado a catorce años de prisión por el asesinato de otro sujeto, uno de los principales inversores de una mesa de dinero, a quien asesinó a balazos y luego desmembró su cuerpo.

En ese sentido, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje concluyó que el motivo del homicidio perpetrado por Ángel Fernando Villada —de 38 años— fue una deuda económica que mantenía con la víctima, Raúl Federico Oliva, uno de los principales inversores de la mesa de dinero que el acusado administraba.

De esta manera, el tribunal presidido por el camarista Ángel Francisco Andreu fundamentó la condena a catorce años de prisión impuesta al comerciante por el delito de 'homicidio agravado por el empleo de arma de fuego', aunque Villada luego lo descuartizó, colocó los restos en bolsas de consorcio y los desechó en un camino rural.

Según la investigación, Villada se dedicaba, entre otros negocios, a la intermediación financiera: recibía dinero a cambio de intereses superiores a los otorgados por las entidades bancarias e, incluso, cambiaba moneda extranjera y, desde 2022, era uno de los principales aportantes.

Entre 2023 y 2024 se produjo un "descalce estructural" entre el capital invertido en las operaciones administradas por el acusado y la disponibilidad de caja, que registró un déficit constante. Villada no tenía liquidez inmediata y los inversores, especialmente la víctima, comenzaron a reclamar la devolución del capital invertido.

En febrero de 2025, Villada invitó a Oliva a cenar en un local comercial que tenía en La Falda. Se aseguró de que el único empleado que trabajaba en esa dependencia prestara servicios en Cruz del Eje para quedarse a solas con la víctima.

En ese momento cometió el crimen y, para eludir las cámaras de seguridad, trasladó la camioneta de la víctima hasta la ciudad de Córdoba por un camino alternativo que no tiene peajes y la dejó estacionada en un lugar al azar. Luego, regresó en taxi y remis, aunque no volvió directamente a La Falda.

En los fundamentos de la resolución, el tribunal enumeró las pruebas que señalan a Villada como autor del crimen. Según la sentencia, el acusado fue quien tomó la iniciativa para generar el encuentro con la víctima en La Falda; fue quien organizó todo para quedarse solo en el lugar donde se encontraría con Oliva; fue quien tomó una ruta fuera de lo común para trasladar el vehículo de la víctima hasta la ciudad de Córdoba y se trajo consigo las llaves del rodado, sin dar aviso a su dueño.

La Cámara también remarcó que fue el acusado quien, según lo demuestran los impactos telefónicos, estuvo en la zona donde fueron descartados los restos de la víctima y quien tenía interés en la desaparición de una computadora y un teléfono celular de la víctima, que contenían información sobre sus movimientos económicos.

"Fue quien, por la actividad financiera que esencialmente los unía, tenía un motivo para provocar el crimen, al mantener una deuda importante que la víctima insistentemente reclamaba y que no honró por el descalce estructural de la mesa de dinero que había puesto en funciones desde varios años atrás", concluyó la sentencia.