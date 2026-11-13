Bomberos contuvieron un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced

Varias dotaciones de bomberos contuvieron este viernes a la tarde un incendio forestal en un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.

La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas ante un posible avance de las llamas.

Las causas del incendio son materia de investigación.

El foco tuvo lugar en medio de una calurosa jornada en toda Córdoba, con fuertes vientos del sector norte y una sensación térmica que, cerca de las 16, superaba los 41 grados.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Jorge Mercado.



