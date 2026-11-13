Bomberos contuvieron un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced
Se desató en un campo y movilizó a varias dotaciones. Desplegaron tareas preventivas ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las casas de la zona. Se investiga cómo se inició.
13/11/2026 | 18:33Redacción Cadena 3
FOTO: Los bomberos controlaron las llamas.
Varias dotaciones de bomberos contuvieron este viernes a la tarde un incendio forestal en un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.
La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas ante un posible avance de las llamas.
Las causas del incendio son materia de investigación.
El foco tuvo lugar en medio de una calurosa jornada en toda Córdoba, con fuertes vientos del sector norte y una sensación térmica que, cerca de las 16, superaba los 41 grados.
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Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Se produjo un incendio forestal en un campo cercano a Chacra de la Merced.
¿Quiénes intervinieron en el incendio? Varias dotaciones de bomberos contuvieron el incendio.
¿Cuándo sucedió el incendio? El incendio ocurrió este viernes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el incendio? En un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.
¿Por qué se realizaron tareas preventivas? La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas.