Gustavo Lazzari pidió cambios en la política económica: "Están tirando demasiado de la piola"

El economista Gustavo Lazzari analizó los últimos datos de inflación y advirtió que, detrás del índice general, existen componentes que generan dificultades para las empresas y los hogares. Si bien consideró preocupante el 2,2% de inflación mensual, destacó que la inflación núcleo del 1,5% es un dato alentador para evaluar el rumbo de la política monetaria. Sin embargo, puso el foco en el aumento del 2,7% de los servicios, que superó el promedio y casi duplicó el registro núcleo.

“Los servicios son los costos de los bienes”, explicó Lazzari en diálogo con Cadena 3 Rosario. Según sostuvo, el incremento de esos gastos fijos reduce la rentabilidad de las empresas, incluso cuando mantienen sus niveles de actividad. Como ejemplo, mencionó encuentros con empresarios en Mar del Plata, donde encontró una preocupación recurrente: “El que trabajaba bien está trabajando, pero guita no gana”. A su entender, los costos de los servicios, junto con los impuestos y otras dificultades, absorben buena parte de las ganancias.

Frente a ese escenario, propuso revisar la carga impositiva que pesa sobre los servicios públicos para amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios. Reconoció que es necesario recomponer tarifas que estaban atrasadas, pero consideró que el proceso debe realizarse de una manera que afecte menos a la actividad económica. “Podés atenuar el impacto de los servicios si congelaras por lo menos el componente impositivo”, planteó, y propuso que los próximos incrementos no incluyan esa carga durante la transición.

Lazzari también advirtió sobre la dificultad de recuperar la confianza de los argentinos en la moneda. Definió ese problema como “endémico” y explicó que la falta de credibilidad en el peso limita la capacidad del Estado para desarrollar una política monetaria previsible. “Hace tres o cuatro décadas que no podemos convencer a 47 millones de argentinos que se queden con pesos”, señaló. En ese contexto, cuestionó las expectativas demasiado optimistas y recordó que los anuncios de mejoras económicas generan compromisos difíciles de sostener cuando la recuperación no llega de inmediato.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el encarecimiento de los servicios públicos y su impacto sobre los comercios. “Yo no puedo tener un bar que me cierra porque no puede pagar la luz. La luz no puede ser el principal costo de un almacén, de un bar, de un kiosco”, afirmó. Para el economista, la adecuación de los precios relativos avanzó demasiado rápido en algunos sectores y debe contemplar la situación de empresas que enfrentan bajas ventas, márgenes reducidos y dificultades para financiarse.

En ese sentido, consideró que la falta de crédito agrava los problemas de la economía argentina. Explicó que, en un contexto de menor rentabilidad y competencia de productos importados, las empresas necesitan un sistema financiero accesible que les permita atravesar las dificultades sin comprometer su patrimonio. Sin embargo, sostuvo que el crédito continúa siendo caro y restrictivo. “Cuando vos votás un país sin crédito, no podés atajar ningún problema”, resumió, y comparó el acceso al financiamiento argentino con el de Chile, Brasil y China.

Al evaluar el programa económico del gobierno de Javier Milei, Lazzari distinguió entre las reformas estructurales de largo plazo y las medidas necesarias para administrar la coyuntura. Defendió el rumbo general de reducción del Estado, desregulación y baja de impuestos, pero sostuvo que durante la transición se necesita mayor flexibilidad. “En la transición vos no podés hacer la ortodoxia tan pura como en el largo plazo. Tenés que tener esa muñeca”, expresó. Aclaró que no propone controles de precios ni políticas de expansión del gasto, sino instrumentos para aliviar los costos y sostener la actividad.

Entre sus propuestas mencionó la eliminación temporal de impuestos sobre determinados servicios, la reestructuración de deudas sin incumplir contratos y la mejora de los mecanismos de garantías para facilitar el financiamiento de las empresas. También pidió acelerar la reducción de tributos en sectores como la construcción, donde calculó que la carga impositiva nacional, provincial y municipal alcanza el 60%. Incluso planteó que durante un año la primera vivienda pueda quedar exenta de impuestos, como una forma de impulsar la actividad y facilitar el acceso a materiales.

El economista también cuestionó la estrategia política del oficialismo para avanzar con las reformas estructurales. Consideró que el Gobierno eligió imponer sus proyectos en lugar de construir consensos y que esa decisión limitó los resultados legislativos. Reconoció que hubo desregulaciones importantes, pero señaló que la reforma laboral quedó incompleta y que todavía faltan debates centrales, como una reforma tributaria y otra previsional. “El gobierno debió haber explicado mejor que esto iba a ser más paulatino, que era muy difícil”, sostuvo.

Por último, Lazzari advirtió sobre la falta de discusión respecto del sistema jubilatorio, al que definió como uno de los principales desafíos fiscales del país. Señaló que el gasto previsional representa una proporción muy significativa de los recursos públicos y reclamó que el tema vuelva a ocupar un lugar central en la agenda. Incluso dejó una recomendación para los jóvenes: “Muchachos, abran una cuenta de inversión bursátil de 10.000 pesos por semana, porque no se van a jubilar esos pibes”. Para el economista, sostener las reformas de fondo exige atender también las dificultades concretas de la transición.

Entrevista de Hernán Funes.