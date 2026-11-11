Milei se emocionó y lloró al despedir al papa León XIV

Este miércoles y tras jornadas de pura emoción, el papa León XIV se despidió de Argentina y emprendió su viaje a Perú donde continuará su gira por Latinoamérica. El santo padre fue despedido en el aeropuerto por Javier Milei.

Al saludar por última vez al sumo pontífice, Javier Milei se mostró emocionado y rompió en llanto mientras León subía las escaleras del avión de Aerolíneas Argentinas que lo llevaría hasta Perú."Gracias por esto, lo esperamos", le dijo Milei al papa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Milei recibió al papa apenas bajó de la camioneta que lo trasladó desde Luján y lo acompañó en una caminata de unos pocos metros hasta el saludo final a un grupo de fieles.

Se espera que el papa arribe a Lima este miércoles a las 17:30. Tras su arribo a la Base Aérea del Callao, la agenda incluye una ceremonia de bienvenida y una reunión con la presidenta en el Palacio de Gobierno, culminando a las 19:45 h con un encuentro en el Gran Teatro Nacional junto a autoridades y el cuerpo diplomático.

La visita se prolongará hasta el 16 de noviembre de 2026 con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa. El itinerario completo está disponible en el portal oficial León XIV en el Perú.