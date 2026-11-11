El lugar de la espiritualidad en la agenda política

Por Sergio Berensztein

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en discusión el lugar de la espiritualidad en la vida pública. En mi análisis, considero que este acontecimiento no puede entenderse únicamente desde una perspectiva religiosa, sino también por su dimensión social y política. La presencia de dirigentes de distintos espacios y la participación de miles de personas reflejan que la convocatoria trascendió el ámbito estrictamente eclesiástico.

Durante estas jornadas, escuchamos al Papa recuperar una de las expresiones más recordadas de Francisco: el pedido a los jóvenes de que hagan lío. León XIV llamó a mirar al país desde la fe, a fortalecer las comunidades religiosas y a construir una Iglesia con participación activa. Ese mensaje permite observar una continuidad con el legado de su antecesor, pero también abre interrogantes sobre su impacto en la sociedad argentina.

Una de las preguntas centrales es qué lugar ocupa la espiritualidad en una ciudadanía atravesada por las dificultades económicas. Los problemas laborales, los ingresos insuficientes y el costo de los servicios públicos concentran buena parte de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, considero equivocado suponer que esas necesidades desplazan por completo las inquietudes espirituales. Las personas no toman decisiones únicamente desde una lógica económica: también intervienen sus sentimientos, creencias, vínculos y valores.

En ese sentido, distintos estudios sobre comportamiento social muestran cómo las dinámicas de las grandes ciudades pueden favorecer el aislamiento. En Estados Unidos, el investigador Robert Putnam analizó este fenómeno en su trabajo Bowling Alone, donde estudió la disminución de los espacios de participación comunitaria. Sin embargo, también observo señales de una recuperación del interés por las experiencias colectivas y espirituales, tanto en el catolicismo como en otras expresiones religiosas.

En la Argentina, alrededor del 60% de la población se identifica con el catolicismo, mientras que las comunidades evangélicas y otras tradiciones religiosas también tienen presencia en distintos sectores sociales. En los últimos años, el evangelismo ganó participación en numerosos barrios y crecieron otras expresiones espirituales. Esta diversidad permite comprender que la religiosidad no constituye un fenómeno uniforme y que existen distintas formas de vincularse con la fe.

La convocatoria generada por la visita de León XIV también permite observar esa vigencia. La presencia de jóvenes, familias y grupos de amigos mostró que existe una demanda de espacios de encuentro y participación. En ese contexto, entiendo que la llegada del Pontífice funcionó como un estímulo para una religiosidad que ya estaba presente en la sociedad, pero que encontró en este acontecimiento una oportunidad para manifestarse públicamente.

Por último, considero necesario analizar el posible impacto político de este proceso a partir de la historia de la Iglesia y su intervención en las cuestiones sociales. La encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII a fines del siglo XIX, marcó un antecedente en la incorporación de los problemas laborales y sociales a la agenda eclesiástica. La elección del nombre León XIV permite recuperar ese recorrido histórico y preguntarse si el mensaje del actual Pontífice puede influir nuevamente en la participación ciudadana, el debate público y, eventualmente, la política electoral.