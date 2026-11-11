La Selección argentina tuvo que modificar sus horarios por la despedida del Papa León XIV

FOTO: Se atrasó el inicio del entrenamiento de este miércoles.

La Selección argentina informó que ha tenido que modificar sus horarios este miércoles debido a la despedida del Papa León XIV, quien culmina su histórica visita al país.

"La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla y comenzará a las 18:15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad", comunicó la Selección a través de sus redes sociales.

El inicio del entrenamiento estaba programado para las 17, pero finalmente se postergó poco más de una hora a causa del operativo que se llevará a cabo por la despedida del Papa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Antes de partir rumbo a Perú, donde vivió durante muchos años, León XIV participará de una ceremonia en el aeropuerto para concluir su histórica visita a Argentina, donde dejó momentos memorables como su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, las misas en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján, así como el encuentro con jóvenes realizado el martes por la noche.

Esta fecha FIFA tiene un significado especial para la Selección argentina, ya que será la primera desde el retiro de Lionel Messi, quien tuvo una trayectoria de 21 años con la "Albiceleste".

Durante la próxima fecha FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán primero a Uruguay el viernes 13 en "La Bombonera", mientras que el martes 17 se medirán con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.