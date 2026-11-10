Cuando la grieta se detiene y la paz social sorprende a propios y extraños

Por Sergio Berensztein

La escena política y social de Argentina suele regirse por la confrontación permanente, la polarización extrema y el conflicto cotidiano. Sin embargo, acontecimientos recientes de masiva concurrencia obligan a la dirigencia a detenerse frente a un inusual e imponente espejo de convivencia pacífica, plural y respetuosa que desafía la lógica habitual del país.

Un espejo incómodo para una sociedad polarizada

Tras las masivas movilizaciones registradas en Buenos Aires y Córdoba, vale destacar que no es habitual que Argentina se dé a sí misma la posibilidad de celebrar en paz, con respeto, con dirigentes de todas las extracciones, el gobierno, la oposición, dirigentes sociales, empresarios y trabajadores.

Este tipo de demostraciones masivas —que movilizaron a millones de personas bajo una rigurosa pero eficaz organización— funcionan como un llamado de atención frente a los cortocircuitos habituales del debate público. Nuestra interacción habitual es de confrontación, de agresión y no de convivencia; por eso lo primero y lo más importante es celebremos este impass que nos damos como sociedad.

El trasfondo doctrinario y los valores en disputa

Sobre el impacto que este tipo de eventos genera en el escenario político y en la agenda pública a largo plazo, se advirtió por la tendencia de diversos sectores a apropiarse de símbolos, banderas y doctrinas que exceden la coyuntura partidaria.

Los valores que el Papa pone sobre la mesa están en la Constitución, en el artículo 14 bis; la justicia social es algo que Argentina abrazó.

La doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en documentos históricos del siglo XIX —tales como las encíclicas de León XIII y los lineamientos de sucesivos pontífices—, los cuales reafirman principios universales de dignidad humana y equidad que no deben reducirse a disputas facciosas locales.

En Argentina los migrantes, los pueblos originarios, las culturas, las religiones no solo se toleraron, se integraron, se hicieron amigos.

Es para destacar el papel fundamental que cumplió la educación pública y los espacios de sociabilidad en la construcción de este tejido común. En tiempos donde la crispación amenaza con fracturar el lazo social, la masiva y pacífica comunión ciudadana se eleva como un recordatorio indispensable de aquello que los argentinos sí son capaces de construir cuando deciden mirarse en el mejor de los espejos posibles.