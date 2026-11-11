Estudiantes e Independiente Rivadavia disputan la Supercopa Argentina con un premio inédito

FOTO: Este jueves se definirá al campeón de la Supercopa Argentina.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves en Córdoba por la Supercopa Argentina, y el equipo que resulte ganador obtendrá la clasificación a una nueva competición.

Se trata de la Recopa de Campeones, un torneo creado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el año pasado, que reúne a los ganadores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

El único equipo con participación asegurada en esta nueva competencia es Rosario Central, quien logró su clasificación tras consagrarse en la Supercopa Internacional, donde venció 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido que generó múltiples controversias.

En cuanto a la Copa Argentina, aún hay tres equipos con posibilidades de alzarse con el título. Platense ya está en la final, mientras que Boca Juniors y Banfield se enfrentarán este sábado por la segunda semifinal.

El enfrentamiento entre Estudiantes e Independiente Rivadavia determinará al segundo clasificado para la Recopa de Campeones este jueves, en la Supercopa Argentina.

El "Pincha", que a finales de mes intentará hacer historia al enfrentarse con Palmeiras de Brasil en la final de la Copa Libertadores, logró su lugar en la Supercopa Argentina gracias a su victoria en el Trofeo de Campeones 2025.

Por su parte, la "Lepra Mendocina" se ganó su participación en la Supercopa Argentina tras consagrarse en la Copa Argentina 2025.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la Recopa de Campeones se disputará anualmente en estadios designados por la AFA y constará de tres partidos. En el primero se enfrentarán el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional. Luego, el campeón de la Copa Argentina jugará contra el perdedor del primer encuentro y, finalmente, se medirá con el ganador del primer partido.

Si hay empate al final de los 90 minutos, los partidos se definirán por penales. Los triunfos en tiempo reglamentario otorgarán tres puntos, mientras que las victorias en penales sumarán dos. Los que pierdan desde los doce pasos obtendrán un punto, y quienes caigan en el tiempo regular no sumarán.