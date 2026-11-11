Un yogur probiótico desarrollado por el CONICET podría potenciar tratamientos contra el cáncer de mama

Un grupo de investigadores del CONICET en el Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA, CONICET-FML-FECIC) realizó un avance significativo en el desarrollo de un yogur probiótico con potenciales efectos beneficiosos en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Este alimento funcional, que combina bacterias lácticas con propiedades inmunomoduladoras, busca ser un complemento a las terapias convencionales, no un reemplazo.

El proyecto, enfocado en mejorar la respuesta del sistema inmunológico en pacientes con cáncer de mama, presentó resultados prometedores en ensayos preclínicos realizados en un modelo murino. Los estudios revelaron que la administración del yogur, junto con quimioterapia, no solo redujo la incidencia y el tamaño de los tumores, sino que también disminuyó significativamente el área metastásica en los pulmones. Además, se observó que el yogur actuó de manera protectora frente a la toxicidad de tratamientos farmacológicos estándar, sin interferir con su eficacia.

"Nuestro objetivo central es utilizar microorganismos benéficos para optimizar las defensas naturales del organismo, generando un adyuvante nutricional seguro y accesible", explicó Alejandra de Moreno, investigadora del CONICET en el CERELA y una de las líderes del proyecto.

Los investigadores, aunque entusiasmados con los hallazgos, advierten sobre la importancia de ser cautelosos al interpretar los resultados. Jean Guy LeBlanc, director del CERELA, enfatizó que "el yogur no reemplaza la terapia médica convencional, sino que se proyecta como un acompañamiento para potenciarla y mejorar su aceptabilidad".

Beneficios adicionales del yogur probiótico

Durante las evaluaciones, la coadministración del yogur junto a agentes quimioterapéuticos como la capecitabina o el 5-fluorouracilo demostró efectos positivos en la mejora de la respuesta inmune frente al tumor. Esto incluyó una atenuación de la pérdida de peso y un efecto positivo en el recuento de glóbulos blancos y eritrocitos, factores clave en la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento crónico. Además, el yogur mostró la capacidad de reducir la inflamación intestinal inducida por los fármacos, previniendo así cuadros de mucositis y preservando la barrera intestinal.

Las cepas de bacterias lácticas utilizadas en el yogur son Streptococcus thermophilus CRL 807 y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CRL 864, aisladas de productos artesanales del noroeste argentino. Esto garantiza su inocuidad y adaptabilidad biológica, permitiendo un desarrollo más ágil para su comercialización.

Con la validación en laboratorio ya completada, el equipo de investigación se centra ahora en establecer alianzas con el sector lácteo para estandarizar el proceso de producción y distribución del yogur. Además, están explorando alternativas para aquellos pacientes que presentan dificultades para consumir lácteos, buscando ofrecer suplementos dietarios en cápsulas o polvo.

La investigadora Alejandra de Moreno concluyó que este avance refuerza el valor estratégico de la ciencia argentina en la búsqueda de soluciones innovadoras ante desafíos globales en medicina.