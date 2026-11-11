FOTO: Quién es la cordobesa que conoció de cerca al papa León XIV y recibió su bendición

El encuentro que parecía un sueño imposible terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes de su vida. Julieta Maldonado, conocida en las redes sociales como “La Güera”, pudo conocer de cerca al Papa León XIV durante su llegada al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Lo que ocurrió fue completamente espontáneo y tuvo un desenlace que todavía le cuesta poner en palabras.

“Fue todo espontáneo, nadie me organizó nada”, contó Julieta al recordar cómo comenzó la experiencia. Había llegado al lugar junto a sus compañeros de trabajo, quienes intentaban encontrarle una ubicación desde donde pudiera ver al Pontífice más de cerca.

En medio de la organización del ingreso, una de las personas encargadas de cuidar las vallas la llamó y le indicó que avanzara. Primero pasó un vehículo y, poco después, apareció el Papa. Julieta lo saludó y pensó que ese breve contacto ya era suficiente. Sin embargo, algo inesperado estaba por suceder.

Mientras regresaba hacia su lugar, observó que los integrantes de seguridad intercambiaban señas y señalaban hacia ella. De pronto, comenzaron a llamarla: el Papa quería conocerla. “¿Cómo que me llama el Papa?”, recordó que pensó, incrédula, al escuchar que el propio León XIV había pedido por ella. Entre miles de personas que se habían acercado a FAdeA, el Pontífice había reparado en su presencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro la dejó prácticamente sin palabras. Julieta le pidió que bendijera algunas cosas que había llevado, pero recibió una respuesta que la conmovió todavía más: primero iba a bendecirla a ella, porque era lo más importante.

El Papa la tocó en la frente, la bendijo y le entregó un rosario. “No sabía el momento que estaba viviendo, tenía la cabeza en blanco”, relató. También recordó la sensación de sentir sus manos, que describió como frías y suaves.

Después de ese momento tan especial, se quedó a participar de la misa junto a sus compañeros. Además, aprovechó para agradecer a las personas de su ámbito laboral, quienes la acompañaron y fueron fundamentales para que pudiera vivir esa experiencia.

De hecho, Julieta estuvo muy cerca de no asistir. Cuando su jefa le propuso ir a FAdeA para ver al Papa, tuvo dudas por el cansancio, el calor y el esfuerzo físico que implicaba la jornada. Finalmente, decidió prepararse, levantarse temprano y aceptar la invitación. Una decisión que terminó regalándole un recuerdo inolvidable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una historia que inspira a soñar

Julieta es una joven cordobesa que convive con epidermólisis bullosa, una enfermedad genética poco frecuente conocida popularmente como “piel de cristal”. A través de sus redes sociales comparte su vida cotidiana y busca visibilizar los desafíos que implica convivir con esta condición. Su historia también se caracteriza por el mensaje de autonomía, superación y amor propio que transmite a sus seguidores.

Esta vez, después de haber cumplido uno de sus grandes sueños, quiso dejar un mensaje para quienes la siguen y para todas aquellas personas que sienten que algunos objetivos están demasiado lejos.

“Mi mensaje es que sueñen, que sueñen a lo grande. Era como un sueño para mí. Yo veía al Papa muy lejanamente, pensaba que para conocerlo tenía que viajar”, expresó.

Para Julieta, el hecho de que León XIV llegara a Córdoba, que su jefa la invitara a participar de la jornada y que finalmente el Pontífice la llamara para conocerla fueron circunstancias que hicieron realidad algo que durante mucho tiempo había imaginado.

“Anímense a soñar, pero con el corazón, sobre todo. Porque en algún momento llega”, concluyó. Una frase sencilla que resume la emoción de un encuentro inesperado y que, para Julieta, ya forma parte de esos sueños que alguna vez parecieron imposibles.