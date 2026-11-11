Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 11 de noviembre

El 11 de noviembre de 2026, el panorama cambiario muestra variaciones notables en las cotizaciones del dólar, que afectan directamente la economía de los argentinos. El dólar oficial se encuentra en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, según la actualización más reciente. Este valor es el que se utiliza para operaciones legítimas a través de bancos y casas de cambio, y es el que establece el gobierno para regular el flujo de divisas.

Por su parte, el dólar blue, el cual se comercializa en el mercado paralelo, cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Este tipo de cambio es más alto y refleja la alta demanda de dólares, ya que muchos argentinos buscan resguardar su dinero ante la inflación y la inestabilidad económica.

Además, existe el dólar mayorista, que se sitúa en $1.536,5 para la compra y $1.545,5 para la venta. Este tipo de cambio también es relevante, ya que es el que utilizan las empresas para importar bienes y servicios, y se considera un indicador del movimiento de la economía en general.

En el ámbito de las finanzas, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a $1.658,4 para la compra y $1.664,9 para la venta. Esta modalidad permite a los inversores mover dinero al exterior bajo ciertas condiciones y, como tal, refleja expectativas sobre la economía argentina y presiones sobre la moneda nacional.

Otra modalidad de cambio es el dólar cripto, que actualmente se cotiza a $1.651,19 para la compra y $1.657,99 para la venta, lo que refleja el creciente uso de criptomonedas como refugio para inversiones. Por último, el dólar tarjeta (utilizado para compras en el exterior y gastos con tarjeta fuera del país) está a $1.976 de compra y $2.041 de venta, agregando un costo significativo para aquellos que prefieren consumir en el extranjero.

Los factores que influyen en la variación de estos precios son diversos y abarcan desde la inflación interna, el contexto internacional hasta la política cambiaria del gobierno. El control de cambios y las restricciones impuestas por el Banco Central afectan la disponibilidad de divisas y, por ende, la cotización de los diferentes tipos de dólares.

En conclusión, el tipo de cambio es un indicador crucial para el bienestar económico de los hogares argentinos. Las diferencias entre el dólar oficial y las variantes en el mercado informal evidencian la incertidumbre y motivan a muchos a buscar alternativas más rentables que protejan su poder adquisitivo frente a la devaluación.