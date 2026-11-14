Llaryora anticipó una baja de impuestos y "menos obras nuevas" en el Presupuesto 2027

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anticipó los principales lineamientos del Presupuesto provincial 2027, que presentará este lunes. Durante su visita a Río Cuarto, donde inauguró obras en el marco del 240° aniversario de la ciudad y del regreso del Turismo Carretera al autódromo local después de 14 años, adelantó un paquete de medidas tributarias y productivas, aunque advirtió que el próximo año habrá menos obras nuevas.

El mandatario confirmó una reducción del impuesto inmobiliario y modificaciones a la baja en Ingresos Brutos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y estimular la actividad económica. También anunció nuevos mecanismos para incentivar inversiones en la industria y el comercio, y anticipó una reducción de la pauta publicitaria oficial.

“Nosotros ya empezamos el otro año a hacer una rebaja, pero este año tenemos que hacer una rebaja en el inmobiliario, claramente, con un concepto de progresividad”, afirmó Llaryora.

El Gobernador explicó que el proyecto contemplará una mirada integral sobre el esquema tributario provincial. “Cuando vos ves el 360, necesitás tomar varias medidas para equilibrar”, sostuvo, en alusión a las distintas propuestas de reducción impositiva que se discuten en el escenario político.

Rebajas en Ingresos Brutos e incentivos para la industria y el comercio

Entre los principales anuncios, Llaryora confirmó que se mantendrá el esquema de cero Ingresos Brutos para el campo y que habrá modificaciones en ese tributo para otras actividades.

Además, destacó la ley de promoción industrial, que contempla beneficios para las empresas que ya funcionan en Córdoba y adhieran al régimen, así como para las nuevas industrias que se radiquen en la provincia.

“Cero Ingresos Brutos para la industria, sellos e inmobiliario para la industria actual que se adhiera a la ley y para la industria que venga”, detalló. También mencionó los beneficios previstos por la ley de promoción de la economía del conocimiento.

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Otro de los ejes será la incorporación de un mecanismo de incentivos para el sector comercial, con una modalidad similar a la promoción industrial y beneficios tributarios vinculados a nuevas inversiones.

Según adelantó, el alcance de la reducción dependerá de la región donde se concrete la inversión: podrá llegar al 100% en zonas como el sur-sur y el noroeste provincial, mientras que en las áreas más desarrolladas alcanzaría el 50%.

“Vamos a incorporar una ley muy fuerte que va a tener que ver con Ingresos Brutos, pero también una ley para el comercio”, señaló. El mandatario indicó que los detalles del paquete serán presentados junto con el proyecto presupuestario.

Impuestos por inversión y estímulo al consumo

Llaryora también puso el foco en el esquema de Incentivo a la Inversión Productiva (IPI), que permite canjear obligaciones tributarias por inversiones concretas.

El Gobernador sostuvo que el mecanismo busca garantizar que la reducción impositiva tenga un correlato directo en la actividad económica y en la generación de empleo.

“Vos a veces podés bajar un impuesto y eso no significa que haya una inversión directa. Esta modalidad sí genera”, explicó.

En paralelo, defendió las herramientas que la Provincia puso en marcha para estimular el consumo, entre ellas las líneas de crédito para pymes del Banco de Córdoba y los programas de financiación con tarjetas.

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INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO En #RíoCuarto, seguimos haciendo obras que generan progreso. Esta tarde habilitamos el nuevo acceso pavimentado al autódromo, en la previa de un acontecimiento muy esperado: ¡el regreso del #TurismoCarretera después de 14 años! Este regreso histórico es posible gracias a las inversiones y mejoras que realizamos en el circuito y a una serie de obras de #infraestructura que permiten que la capital alterna de nuestra provincia vuelva a ser escenario de una de las competencias más populares del automovilismo argentino. La pavimentación del acceso al autódromo forma parte de un proyecto integral de infraestructura vial e hídrica que llevamos adelante desde la Provincia para mejorar la conectividad, prevenir anegamientos y garantizar mejores condiciones de circulación en una importante zona productiva del sur de la ciudad. También, recorrí los trabajos de readecuación del sistema hídrico de la Cuenca Sur, que ya alcanzaron un 95 % de avance. Son intervenciones fundamentales, esto permite el desarrollo de grandes eventos deportivos, incluso frente a lluvias intensas como las registradas en las últimas semanas. Siempre decimos que la infraestructura es la madre del progreso. Porque invertir en infraestructura no es solamente construir rutas, circunvalaciones o tendidos eléctricos. Es también mejorar nuestros hospitales, nuestras escuelas y universidades, y generar las condiciones para que cada comunidad pueda crecer y desarrollarse. Y este es un gran ejemplo. Sin estas obras viales e hídricas, sería prácticamente imposible recibir una competencia de esta magnitud. Este fin de semana, los amantes del automovilismo llegarán a Río Cuarto desde distintos puntos del país, generando más movimiento económico, más turismo y más trabajo para nuestros comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. #HacerParaCrecer — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 15, 2026

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Como ejemplos, mencionó las 20 cuotas para la construcción y otros rubros, además de las seis cuotas sin interés en supermercados y farmacias. Según afirmó, estas iniciativas permiten introducir miles de millones de pesos en el mercado y sostener el movimiento comercial.

Menos obras nuevas y reducción de la pauta publicitaria

Uno de los anticipos centrales del Gobernador estuvo vinculado al gasto público y al ritmo de la obra pública provincial.

Llaryora aseguró que el Presupuesto 2027 permitirá continuar con el cronograma de obras en marcha, pero no contemplará una cantidad importante de nuevos proyectos.

“Se van a encontrar también con un presupuesto donde vamos a seguir cumpliendo con el cronograma de obras, pero no van a encontrar muchas obras nuevas”, advirtió.

El inicio de nuevos trabajos, explicó, dependerá de una mejora de la situación económica o de la posibilidad de conseguir financiamiento nacional o internacional.

También confirmó que habrá una reducción de la pauta publicitaria oficial y otros recortes en distintas áreas del Estado. Sin embargo, remarcó que esas decisiones no afectarán las prioridades que definió para su gestión.

“Vamos a bajar la pauta publicitaria, a reducir y otras reducciones sin tocar justamente estos tres objetivos que tienen que ver con salud, educación y seguridad”, afirmó.

La presión sobre hospitales y programas sociales

El Gobernador justificó la necesidad de sostener la inversión social al advertir que la crisis económica incrementó la demanda sobre los servicios públicos provinciales.

Entre las situaciones que mencionó aparecen la mayor cantidad de consultas en hospitales, los pedidos de asistencia social y el aumento de la demanda en programas como PAICOR y el Boleto Educativo.

También señaló que se multiplicó por tres la atención de adultos mayores vinculados al PAMI en los hospitales públicos, en un contexto de incumplimientos de la obra social y cierre de clínicas que trasladan más pacientes al sistema provincial.

Llaryora relacionó esa presión con la pérdida de empleo, la falta de cobertura médica y las dificultades de las familias para comprar medicamentos. En ese marco, cuestionó la reducción de medicamentos del programa Remediar, que, según indicó, pasó de 129 a seis.

El mandatario sostuvo que la Provincia está funcionando como un amortiguador social frente al deterioro de las condiciones económicas y que el presupuesto deberá contemplar el refuerzo de la atención sanitaria, la asistencia social y la seguridad.

Informe de Víctor Rapetti.