El dólar no es el único problema: qué necesita Argentina para exportar más

La agroindustria argentina alcanzó en 2026 un récord histórico en cantidades exportadas, con un crecimiento del 10% respecto del año anterior y ventas al exterior por unos 43.000 millones de dólares. Así lo destacó el economista Juan Manuel Garzón, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, quien aseguró que el nivel actual del tipo de cambio no representa un obstáculo para la competitividad del sector.

En diálogo con Cadena 3, Garzón explicó que la Secretaría de Agricultura de la Nación monitorea más de 50 complejos agroindustriales exportadores y que los datos muestran un desempeño sin precedentes en términos de volumen. "Si uno consolida todas esas cadenas y compara contra años anteriores, podríamos decir que la agroindustria nunca había exportado tantos volúmenes como este año", afirmó.

El economista precisó que, debido a la diversidad de productos comercializados, desde carnes y lácteos hasta granos y otros alimentos, se utiliza un índice que permite comparar las cantidades exportadas por las diferentes actividades.

Según explicó, ese indicador se ubica un 10% por encima del registrado en 2025.

En términos de generación de divisas, señaló que las exportaciones agroindustriales acumulan unos 43.000 millones de dólares en 2026, una cifra cercana al máximo histórico de 44.000 millones alcanzado en 2022, dentro del período analizado.

La diferencia, indicó, está relacionada con los precios internacionales. Durante 2022, las cotizaciones de productos como la soja, el maíz y el trigo alcanzaron niveles extraordinarios, mientras que actualmente los valores son inferiores. "Este año tenemos récord de cantidades, pero estamos en segundo lugar en lo que hace a generación de divisas", resumió.

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Entre los sectores que impulsan el crecimiento, Garzón destacó la agricultura extensiva de la región pampeana, favorecida por las buenas cosechas de trigo, maíz y girasol.

También mencionó el desempeño favorable de las exportaciones de carne bovina, productos lácteos, miel y productos pesqueros, entre otras actividades.

Consultado sobre la influencia del tipo de cambio en la competitividad de la economía argentina, Garzón sostuvo que su nivel no constituye el principal factor para explicar el desempeño exportador a largo plazo. "Podés tener un tipo de cambio un poco más alto o un poco más bajo, pero en el transcurso de los años no es la variable que más influye en tu desempeño exportador", explicó.

En ese sentido, consideró que la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y el acceso al financiamiento resultan más importantes para sostener el crecimiento de las ventas al exterior.

También advirtió que las oscilaciones bruscas del dólar pueden resultar perjudiciales para las empresas, porque generan incertidumbre sobre la rentabilidad futura de sus operaciones. "Cuando tenés un tipo de cambio alto, bajo, alto, bajo, eso confunde las señales de la economía", señaló.

Respecto de la cotización actual, reconoció que el tipo de cambio se encuentra en niveles históricamente bajos, aunque advirtió que la situación económica argentina presenta características diferentes de las observadas en otros períodos.

En particular, destacó el crecimiento del sector energético, que pasó de registrar un déficit de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares durante la presidencia de Mauricio Macri a generar actualmente un superávit cercano a los 10.000 millones.

Para Garzón, este cambio es fundamental porque la economía argentina cuenta ahora con una segunda actividad de gran capacidad para generar divisas, además de la agroindustria.

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A ese escenario, agregó, se sumará progresivamente la minería, otro sector con potencial para ampliar las exportaciones. "El tipo de cambio creo que está en el nivel que probablemente tenga que estar", sostuvo, al considerar la creciente oferta de dólares provenientes de estas actividades.

Garzón se mostró optimista sobre la posibilidad de que Argentina mantenga niveles récord de exportaciones con el tipo de cambio vigente. "La agroindustria no tiene problemas de competitividad con este tipo de cambio. Sí tiene problemas de competitividad asociados a otros factores", afirmó.

Entre las principales dificultades estructurales, mencionó la presión tributaria, los derechos de exportación, las deficiencias de infraestructura y las limitaciones para acceder al financiamiento.

En consecuencia, planteó que las políticas destinadas a fortalecer la competitividad deberían concentrarse en reducir impuestos, eliminar los derechos de exportación que todavía permanecen vigentes y mejorar las condiciones para la inversión.

El economista aclaró, sin embargo, que la situación no es idéntica en todas las ramas de la economía. Mientras que la agroindustria y el sector energético cuentan con ventajas competitivas, algunas actividades industriales enfrentan mayores dificultades, especialmente aquellas que durante décadas operaron bajo mecanismos de protección comercial y restricciones a las importaciones.

Como ejemplo, mencionó la industria automotriz y la creciente competencia internacional de China, un fenómeno que también afecta a productores de Europa, Estados Unidos y Brasil. "Argentina tiene ventajas en la agroindustria, en todo lo que tiene que ver con la explotación de sus recursos naturales y en las actividades que están encadenadas", explicó.

Finalmente, Garzón consideró que el desafío del país consiste en aprovechar esas fortalezas y resolver los problemas estructurales que limitan el desarrollo de sus sectores productivos, sin depender exclusivamente de un tipo de cambio elevado para sostener la competitividad internacional.

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Entrevista de Guillermo López.