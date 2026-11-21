El consumo masivo repuntó un 6,2% en octubre, pero acumula una caída de 2,3% en 2026
Un informe privado registró una recuperación mensual de las ventas, aunque el balance del año sigue siendo negativo. Las farmacias y el comercio electrónico mostraron un desempeño positivo.
21/11/2026 | 11:55Redacción Cadena 3
FOTO: El consumo en octubre: un repunte inesperado
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Audio. El consumo masivo creció un 6,2% en octubre, pero acumula caída del 2,3% en 2026
Panorama Federal
El consumo masivo registró un crecimiento del 6,2% en octubre respecto de septiembre, aunque acumula una caída del 2,3% en lo que va de 2026, según los datos de un informe privado.
La recuperación mensual contrasta con el desempeño acumulado del año, que continúa en terreno negativo pese al repunte registrado durante octubre.
En el análisis por canales de venta, las farmacias y el comercio electrónico mostraron un crecimiento en todas las comparaciones relevadas, mientras que otros segmentos mantuvieron resultados desfavorables.
Entre los sectores con mayores dificultades se encuentran los mayoristas y las bebidas comercializadas en grandes formatos, que continúan en retroceso.
De esta manera, el relevamiento muestra un comportamiento dispar entre los distintos canales de comercialización, con avances en algunos segmentos y caídas persistentes en otros.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué repuntó en octubre? El consumo masivo repuntó con un aumento del 6,2% respecto al mes anterior.
¿Cuándo se registró la caída acumulada? La caída acumulada del 2,3% se registró desde el inicio del año 2026.
¿Dónde se observa crecimiento en el consumo? Se observa crecimiento en farmacias y comercio electrónico.
¿Por qué hay retroceso en algunos sectores? Hay retroceso en mayoristas y bebidas en grandes formatos, evidenciando la transformación del mercado.