El consumo masivo registró un crecimiento del 6,2% en octubre respecto de septiembre, aunque acumula una caída del 2,3% en lo que va de 2026, según los datos de un informe privado.

La recuperación mensual contrasta con el desempeño acumulado del año, que continúa en terreno negativo pese al repunte registrado durante octubre.

En el análisis por canales de venta, las farmacias y el comercio electrónico mostraron un crecimiento en todas las comparaciones relevadas, mientras que otros segmentos mantuvieron resultados desfavorables.

Entre los sectores con mayores dificultades se encuentran los mayoristas y las bebidas comercializadas en grandes formatos, que continúan en retroceso.

De esta manera, el relevamiento muestra un comportamiento dispar entre los distintos canales de comercialización, con avances en algunos segmentos y caídas persistentes en otros.

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Informe de Mauricio Conti.