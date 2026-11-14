Piden investigar contratos de empresas vinculadas a los Menem durante la visita del Papa
Diputados opositores solicitaron informes sobre la participación de Tech Security y Purgato en los actos de León XIV en Buenos Aires. Ambas compañías están vinculadas a familiares del presidente de la Cámara baja.
14/11/2026 | 09:58Redacción Cadena 3
FOTO: Investigación sobre contratos de empresas vinculadas a Menem
-
Audio. Piden investigar contratos de empresas vinculadas a los Menem durante la visita del Papa
Panorama Federal
La participación de dos empresas vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la organización de los actos del papa León XIV en Argentina quedó bajo la lupa tras la presentación de pedidos de informes en el Congreso.
Se trata de Tech Security SRL y Purgato SA, firmas relacionadas con Adrián y Fernando Menem, hermanos del titular de la Cámara baja, que prestaron servicios de seguridad y limpieza durante las actividades del pontífice en Buenos Aires.
Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, solicitaron precisiones sobre las contrataciones realizadas para la misa multitudinaria en Palermo y la vigilia de jóvenes.
El planteo busca determinar cómo fueron seleccionadas las compañías, qué montos percibieron y si existieron posibles conflictos de intereses por sus vínculos familiares con el funcionario nacional.
Ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment, la productora encargada de organizar los eventos, mientras que los legisladores cuestionaron la utilización de un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia.
/Inicio Código Embebido/
Crisis económica. Dequino alertó sobre el plan de Milei: "Para bajar más la inflación habría que frenar la economía"
Tras la inflación del 2,2% en octubre, el economista analizó las dificultades para perforar el 2% mensual y alertó sobre el estancamiento de la actividad. Consideró que el Gobierno podría flexibilizar el esquema monetario para impulsar el crédito y la economía.
/Fin Código Embebido/
Tech Security fue fundada por Martín Menem junto con sus hermanos y otros socios. Sin embargo, el legislador se desvinculó formalmente de la compañía en 2023, cuando transfirió su participación accionaria a Adrián Menem.
Por su parte, Purgato tiene entre sus accionistas a Fernando Menem.
Las dos firmas ya habían quedado en el centro de cuestionamientos por sus antecedentes de contrataciones con organismos públicos, entre ellos el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Desde el entorno de las compañías sostuvieron que su participación en los actos papales respondió a una relación comercial previa con la productora y rechazaron que existieran beneficios derivados de sus vínculos familiares.
/Inicio Código Embebido/
Política esquina Economía. Atención, Milei y Kicillof: pateen el penal que les dejó León
El llamado de León XIV abre una oportunidad para acordar cómo terminar con la inflación. Para aprovecharla, Milei debe dominar la ira, la oposición dejar de lado la soberbia y los empresarios renunciar a las prebendas | Por Adrián Simioni.
/Fin Código Embebido/
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué se solicita? Informes sobre las contrataciones de dos empresas relacionadas con la familia Menem.
¿Quiénes son las empresas involucradas? Tech Security y Purgato.
¿Cuándo ocurrió la visita? Durante la visita del Papa León XIV a Argentina.
¿Dónde se brindaron los servicios? Al Banco Nación y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
¿Por qué se solicitan informes? Por las contrataciones de las empresas relacionadas con la familia Menem.