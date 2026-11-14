En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Piden investigar contratos de empresas vinculadas a los Menem durante la visita del Papa

Diputados opositores solicitaron informes sobre la participación de Tech Security y Purgato en los actos de León XIV en Buenos Aires. Ambas compañías están vinculadas a familiares del presidente de la Cámara baja.

14/11/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Investigación sobre contratos de empresas vinculadas a Menem

FOTO: Investigación sobre contratos de empresas vinculadas a Menem

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Piden investigar contratos de empresas vinculadas a los Menem durante la visita del Papa

    Panorama Federal

    Episodios

La participación de dos empresas vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la organización de los actos del papa León XIV en Argentina quedó bajo la lupa tras la presentación de pedidos de informes en el Congreso.

Se trata de Tech Security SRL y Purgato SA, firmas relacionadas con Adrián y Fernando Menem, hermanos del titular de la Cámara baja, que prestaron servicios de seguridad y limpieza durante las actividades del pontífice en Buenos Aires.

Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, solicitaron precisiones sobre las contrataciones realizadas para la misa multitudinaria en Palermo y la vigilia de jóvenes.

El planteo busca determinar cómo fueron seleccionadas las compañías, qué montos percibieron y si existieron posibles conflictos de intereses por sus vínculos familiares con el funcionario nacional.

Ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment, la productora encargada de organizar los eventos, mientras que los legisladores cuestionaron la utilización de un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tech Security fue fundada por Martín Menem junto con sus hermanos y otros socios. Sin embargo, el legislador se desvinculó formalmente de la compañía en 2023, cuando transfirió su participación accionaria a Adrián Menem.

Por su parte, Purgato tiene entre sus accionistas a Fernando Menem.

Las dos firmas ya habían quedado en el centro de cuestionamientos por sus antecedentes de contrataciones con organismos públicos, entre ellos el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Desde el entorno de las compañías sostuvieron que su participación en los actos papales respondió a una relación comercial previa con la productora y rechazaron que existieran beneficios derivados de sus vínculos familiares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué se solicita? Informes sobre las contrataciones de dos empresas relacionadas con la familia Menem.

¿Quiénes son las empresas involucradas? Tech Security y Purgato.

¿Cuándo ocurrió la visita? Durante la visita del Papa León XIV a Argentina.

¿Dónde se brindaron los servicios? Al Banco Nación y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

¿Por qué se solicitan informes? Por las contrataciones de las empresas relacionadas con la familia Menem.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf