Piden investigar contratos de empresas vinculadas a los Menem durante la visita del Papa

La participación de dos empresas vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la organización de los actos del papa León XIV en Argentina quedó bajo la lupa tras la presentación de pedidos de informes en el Congreso.

Se trata de Tech Security SRL y Purgato SA, firmas relacionadas con Adrián y Fernando Menem, hermanos del titular de la Cámara baja, que prestaron servicios de seguridad y limpieza durante las actividades del pontífice en Buenos Aires.

Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, solicitaron precisiones sobre las contrataciones realizadas para la misa multitudinaria en Palermo y la vigilia de jóvenes.

El planteo busca determinar cómo fueron seleccionadas las compañías, qué montos percibieron y si existieron posibles conflictos de intereses por sus vínculos familiares con el funcionario nacional.

Ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment, la productora encargada de organizar los eventos, mientras que los legisladores cuestionaron la utilización de un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia.

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Tech Security fue fundada por Martín Menem junto con sus hermanos y otros socios. Sin embargo, el legislador se desvinculó formalmente de la compañía en 2023, cuando transfirió su participación accionaria a Adrián Menem.

Por su parte, Purgato tiene entre sus accionistas a Fernando Menem.

Las dos firmas ya habían quedado en el centro de cuestionamientos por sus antecedentes de contrataciones con organismos públicos, entre ellos el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Desde el entorno de las compañías sostuvieron que su participación en los actos papales respondió a una relación comercial previa con la productora y rechazaron que existieran beneficios derivados de sus vínculos familiares.

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Informe de Mauricio Conti.