Gremios estatales de Tucumán reclaman un aumento salarial extraordinario antes de fin de año
La Unión de Gremios Estatales pidió una recomposición de los haberes para compensar la inflación y afrontar los gastos de las fiestas. ATE y Sadop también plantearon reclamos salariales.
21/11/2026 | 11:58Redacción Cadena 3
FOTO: Gremios estatales exigen aumento salarial urgente
-
Audio. Gremios estatales de Tucumán reclaman un aumento salarial extraordinario antes de fin de año
Panorama Federal
Los gremios estatales de Tucumán reclaman al Gobierno provincial un aumento salarial extraordinario antes de fin de año, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
La Unión de Gremios Estatales solicitó una recomposición de los haberes que permita compensar la pérdida salarial acumulada y afrontar los gastos correspondientes a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
El planteo se suma a los reclamos realizados previamente por otros sindicatos, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que también manifestaron su preocupación por la situación de los ingresos.
/Inicio Código Embebido/
Economía. El consumo masivo repuntó un 6,2% en octubre, pero acumula una caída de 2,3% en 2026
Un informe privado registró una recuperación mensual de las ventas, aunque el balance del año sigue siendo negativo. Las farmacias y el comercio electrónico mostraron un desempeño positivo.
/Fin Código Embebido/
Desde las organizaciones sindicales advirtieron que los salarios de los trabajadores quedaron por debajo de la línea de pobreza y señalaron la necesidad de una actualización extraordinaria antes de que termine 2026.
Los representantes gremiales sostienen que el incremento del costo de vida deterioró el poder adquisitivo de los empleados y reclaman una respuesta del Ejecutivo provincial para mejorar sus ingresos.
/Inicio Código Embebido/
Crisis en las industrias. Polimetal eliminó un turno de producción y 28 trabajadores perderán $500.000 de sus salarios
La empresa argumentó una caída en el nivel de actividad. Los operarios protestaron frente a la fábrica y la UOM solicitó la intervención de las autoridades laborales.
/Fin Código Embebido/
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué están pidiendo los gremios estatales en Tucumán? Solicitan un aumento salarial antes de fin de año para compensar la inflación y afrontar los gastos navideños.
¿Quiénes están involucrados en esta solicitud? La Unión de Gremios Estatales, junto con otros sindicatos como ATE y Sadop.
¿Cuándo se espera que se realice este aumento salarial? Antes de fin de año.
¿Dónde se está llevando a cabo esta presión? En la provincia de Tucumán, Argentina.
¿Por qué es urgente esta solicitud? Porque los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza y los trabajadores enfrentan dificultades económicas.