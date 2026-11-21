Los gremios estatales de Tucumán reclaman al Gobierno provincial un aumento salarial extraordinario antes de fin de año, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.

La Unión de Gremios Estatales solicitó una recomposición de los haberes que permita compensar la pérdida salarial acumulada y afrontar los gastos correspondientes a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El planteo se suma a los reclamos realizados previamente por otros sindicatos, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que también manifestaron su preocupación por la situación de los ingresos.

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Desde las organizaciones sindicales advirtieron que los salarios de los trabajadores quedaron por debajo de la línea de pobreza y señalaron la necesidad de una actualización extraordinaria antes de que termine 2026.

Los representantes gremiales sostienen que el incremento del costo de vida deterioró el poder adquisitivo de los empleados y reclaman una respuesta del Ejecutivo provincial para mejorar sus ingresos.

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Informe de Rosalía Cazorla.