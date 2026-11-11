Es cordobesa, vive hace once años en Armenia y vende empanadas argentinas

Kimk Food Lab fue fundado por los dos amigos argentinos Marisol y Misak en Ereván. En el emprendimiento producen empanadas criollas que hoy se venden en distintos puntos de la ciudad. Ambos llegaron a Armenia en 2015 y se conocieron allí por casualidad.

Marisol mencionó en diálogo con Cadena 3: “Hemos tenido un crecimiento muy bueno. Desde que arrancamos, tuvimos muy buena recepción”. El 90% de las trabajadoras son de la República de Artsaj, muchas de ellas con historias difíciles de sus recientes traumas. “Debemos encontrar un espacio en el que se puedan acompañar”, indica.

El negocio no solo se limita a las empanadas argentinas. También producen medialunas, alfajores y mini Lahmacun. “Las empanadas son bastante amigables, entonces, se adaptaron bastante rápido”, comenta Marisol sobre la aceptación de su producto en la cultura armenia.

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Marisol llegó a Armenia hace once años, después de crecer en la comunidad armenia de Córdoba. “No es fácil migrar, estar lejos de tus seres queridos, y tienen otros códigos de relacionarse”, señala sobre su proceso de adaptación a una nueva cultura.

El nombre de su emprendimiento, KIMC, significa paladar en armenio. Marisol destaca que, tras varios años de experiencia en el rubro, decidió combinar su pasión por la gastronomía con un proyecto que ayuda a quienes más lo necesitan.

Entrevista de La Argentina Posible.