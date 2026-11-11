Murió una estudiante de 16 años por un paro cardíaco durante un examen en la secundaria

Iza Lara dos Santos Oliveira, una estudiante brasileña de 16 años, murió este fin de semana tras sufrir un paro cardíaco durante el primer día del examen de bachillerato (Enem) en la localidad de Cansanção, en el norte de Brasil.

La joven, que cursaba el secundario en el Colegio Senhor do Bonfim, pidió permiso para ir al baño y se descompensó. Según relató su hermano, Yuri dos Santos, el colegio llamó al padre, quien la encontró desmayada en el piso del baño y la trasladó de urgencia al hospital.

La familia denunció que en ningún momento la escuela llamó a una ambulancia. En el centro de salud, los médicos intentaron reanimarla e intubarla, pero no lograron salvarla.

Una vida marcada por problemas cardíacos

Iza Lara nació con una cardiopatía. A los ocho días de vida sufrió un paro cardíaco y debió someterse a su primera cirugía, cuando le detectaron un soplo. A lo largo de su vida atravesó otros tres procedimientos y utilizaba un marcapasos. La familia se preparaba para una nueva intervención este año, aunque según su hermano se encontraba bien.

Yuri señaló que la presión del examen y el calor intenso pudieron haber influido en el desenlace.

“Era su primera prueba del Enem, estaba muy ansiosa y comenzó a sentirse mal en el aula”.

Reacciones

El cuerpo de la adolescente fue sepultado este lunes en Cansanção. El Inep (Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales), la Prefeitura de Cansanção y la Secretaría de Educación de Bahía lamentaron el fallecimiento y expresaron su solidaridad con la familia. El colegio emitió una nota de pesar y suspendió las clases en respeto a la memoria de la estudiante.

La muerte de Iza Lara generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la atención médica de emergencia en las escuelas y el acompañamiento a alumnos con condiciones de salud preexistentes durante instancias de alta exigencia.