FOTO: Justo Barrientos busca su absolución en la causa por la masacre de Barracas

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La defensa de Justo Fernando Barrientos, imputado por la masacre de Barracas, donde se le atribuye el asesinato de tres mujeres y lesiones graves a una cuarta, ha solicitado este miércoles su absolución.

Según fuentes del caso, los abogados de Barrientos cuestionaron la certeza de su autoría y pidieron su absolución basándose en el principio del beneficio de la duda, argumentando que "no se comprobó con certeza" su participación en el ataque ocurrido la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.

Como alternativa, la defensa también ha solicitado que se lo considere culpable de homicidio simple, excluyendo agravantes como alevosía, ensañamiento, lesbicidio, femicidio y el uso de un medio que represente un peligro común.

El abogado defensor mencionó que "no había pruebas suficientes para tenerlos por acreditados a ninguno" de los agravantes y que no se planteó la inimputabilidad ni otras circunstancias extraordinarias que pudieran atenuar la pena.

El Tribunal Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, emitirá su veredicto el próximo miércoles 18 de noviembre a las 11:00.

La Fiscalía, representada por el fiscal federal Juan Manuel Fernández Buzzi, junto con las querellas, ha solicitado prisión perpetua para el hombre de 69 años, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

En cuanto al contexto del caso, a Barrientos se le imputa haber incendiado a las cuatro víctimas durante la mencionada noche de mayo. Las mujeres sufrieron quemaduras severas, y Barrientos también agredió a una de ellas. Al intentar mitigar sus lesiones en el área de duchas, el acusado volvió a prenderlas fuego y atacó a Andrea.

Las víctimas, Pamela, Mercedes y Andrea, fallecieron en los días posteriores, mientras que Sofía, quien tenía 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Los testimonios indican que Barrientos hostigaba constantemente a las mujeres, a quienes se refería despectivamente como "tortas". Cabe destacar que Sofía no declaró en el juicio, siguiendo la recomendación de sus médicos.