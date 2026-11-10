“Alto anillito”: la historia detrás del niño que hizo reír al papa León XIV en Córdoba

La frase fue espontánea, con tonada cordobesa y la naturalidad propia de un niño: “¡Alto anillito!”. Santino Santana tuvo apenas unos segundos frente al papa León XIV durante su llegada a Córdoba, pero alcanzaron para protagonizar uno de los momentos más simpáticos de la visita. La escena, registrada por las cámaras en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, se viralizó rápidamente.

Ahora, en una entrevista con Maxi Molina para Cadena 3, Santino contó cómo vivió ese encuentro y qué le dijo al Pontífice. También participó Romina de Crespo, directora de la Escuela República del Perú, de barrio Los Naranjos, donde estudia el niño y que fue una de las instituciones seleccionadas para participar del recibimiento.

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El anillo del Papa y un pedido por toda su familia

Santino recordó con sencillez el momento en que tuvo al Papa frente a él. Contó que León XIV lo saludó y le tocó el pecho, y que entonces reparó en el anillo que llevaba.

“Le dije: ‘¿Qué hay, anillito?’”, relató. Cuando le preguntaron qué le había llamado la atención, respondió que le había gustado. De allí surgió la frase que se convirtió en viral: “Alto anillito”.

Pero el niño también aprovechó esos segundos para hacerle un pedido especial. “Que me proteja a mí y a mi papá y a toda mi familia. A mi tío, lo amo a mi papá, a mi mamá, a todos, todos”, contó.

Y hubo lugar para una intención futbolera. Cuando le preguntaron si le había pedido algo por Belgrano, el club de sus amores, respondió que sí: quería que volviera a ser campeón. Sin embargo, aclaró entre risas que el Papa no llegó a escucharlo.

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Por qué eligieron a la Escuela República del Perú

La presencia de Santino en el recibimiento no fue casual. La Escuela República del Perú, de barrio Los Naranjos, fue convocada especialmente para participar de la ceremonia en el aeropuerto por el significado de su nombre.

Romina de Crespo, directora de la institución, explicó que la denominación de la escuela está vinculada con una tradición de fraternidad entre los países latinoamericanos. Recordó que muchas instituciones públicas recibieron nombres de naciones de la región como símbolo de hermandad, en referencia al recorrido de José de San Martín durante el cruce de los Andes y la campaña emancipadora.

“Hoy casualmente estamos celebrando que, como nuestra escuela se llama República del Perú, es por eso que nos han seleccionado porque lleva el nombre de su segunda patria”, explicó.

La convocatoria llegó a través del Gobierno de Córdoba y el Ministerio de Educación. La institución fue elegida para representar ese vínculo con Perú, país de origen del Papa, durante su recibimiento en la capital provincial.

La jornada comenzó muy temprano. Según contó la directora, docentes y alumnos debieron estar en la escuela a las 5 de la mañana. A las 5.45, una guardia de seguridad dispuesta por el Ministerio de Educación y la Provincia los acompañó hasta el aeropuerto para participar de la recepción oficial.

De Crespo destacó el cuidado de la organización y el valor que tuvo para toda la comunidad educativa formar parte de un acontecimiento de esa magnitud.

Otros chicos también vivieron un encuentro inolvidable

La experiencia no quedó solamente en la anécdota de Santino. Otros alumnos de la escuela también tuvieron la oportunidad de acercarse a León XIV y compartir momentos de emoción.

Agostina, una estudiante de quinto grado, contó que participó de la entrega de un ramo de flores junto con un alumno de otra institución. Después del saludo, el Papa se tomó una fotografía con los chicos y les entregó un rosario con una frase en italiano: “Somos uno solo”.

La niña recordó que estaba muy emocionada y que tuvo que contener las lágrimas durante el encuentro. También relató que pudo saludar al Pontífice en inglés y darle la bienvenida a Argentina.

Otro de los alumnos contó que le pidió una bendición para sus padres, mientras que una compañera relató que intercedió por una amiga que no se animaba a pedirle directamente al Papa que la bendijera. León XIV respondió a ambos pedidos.

Al despedirse, los chicos también le cantaron al Pontífice, en una escena que quedó entre los recuerdos más especiales de la visita.