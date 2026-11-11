El papa León XIV, a un grupo de presos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El papa León XIV mantuvo este miércoles una histórica visita a la cárcel de Devoto, donde se encuentran todavía más de 70 internos que no han sido trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz.

El último día de su visita a Argentina comenzó con la llegada del Sumo Pontífice a la cárcel de Devoto, un lugar donde recientemente se realizaron amplios operativos para trasladar a 1.400 reclusos a la nueva instalación penitenciaria.

La agenda del Papa inició a las 8, momento en el que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo recibió en la entrada de la cárcel.

El encuentro con los internos, quienes se encuentran en la última etapa de su condena y que han sido beneficiados por su buena conducta, se llevó a cabo en el gimnasio del establecimiento carcelario, el cual ha sido acondicionado y decorado para la ocasión.

Una de las particularidades de este encuentro es que no se realizó el tradicional rito del lavado de pies, sino que se escucharon las voces de los internos. Además, se le ofrecieron obsequios al Sumo Pontífice, algunos de los cuales fueron elaborados por los propios reclusos.

En la actividad también estuvieron presentes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica.

El mensaje del papa León XIV

"Una nueva vida es posible: ese es el mensaje que espero que todos podamos llevar en nuestro corazón, yo inclusive. Es la esperanza que necesitamos", les dio.

"El mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Sin embargo, aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse", agregó.

Traslados

A mediados de octubre, el Servicio Penitenciario Federal anunció que ya ha trasladado a más del 93% de los presos desde la cárcel de Devoto a la nueva prisión de Marcos Paz.

Posteriormente a la visita del Papa, se espera que para fin de año se complete la desocupación definitiva de la cárcel situada en el corazón del barrio porteño.