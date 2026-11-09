León XIV, una dirigencia que escuchó junta y una lección sobre el valor de la palabra

Por Sergio Suppo

El discurso de León XIV ante la dirigencia argentina reunió dos dimensiones: la profundidad de la doctrina social de la Iglesia y la urgencia de los problemas de este país. El Papa habló de responsabilidades concretas frente a una audiencia que, por su sola composición, ya ofrecía una imagen excepcional.

Ver reunidos a dirigentes de distintos sectores para escuchar una misma palabra tiene un valor especial en la Argentina. A nuestra política le cuesta encontrarse incluso cuando las circunstancias reclaman acuerdos elementales. La convocatoria del pontífice consiguió, al menos por un momento, sentarlos frente a las mismas obligaciones.

Hay una raíz que ayuda a entender ese mensaje. La elección de su nombre remite a León XIII, quien sentó las bases de la doctrina social moderna de la Iglesia con la encíclica Rerum novarum, a fines del siglo XIX. Esa tradición ofrece una perspectiva desde la cual mirar el trabajo, la dignidad humana y las responsabilidades del poder.

Desde ese lugar habló León XIV. Su condición de pastor explica la preocupación por los dolores de la sociedad argentina. Y la precisión de sus referencias impide dejar sus palabras en el terreno cómodo de las generalidades.

Habló de la disposición a escuchar, del cuidado de la palabra y de la necesidad de construir acuerdos. Recordó a los ancianos que contribuyeron durante años a sostener la sociedad y reclamó atención para las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad. La concordia y la protección de los más vulnerables aparecieron como deberes de quienes gobiernan.

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Cada una de esas cuestiones tiene una expresión cotidiana entre nosotros. La dificultad para dialogar, la descalificación del que piensa distinto y las carencias de quienes más ayuda necesitan forman parte de una realidad que la dirigencia conoce. Al nombrarlas ante sus protagonistas, el Papa les devolvió una responsabilidad que los enfrentamientos políticos suelen diluir.

Pero la visita también dejó una imagen con una fuerza particular: Fernando Bravo leyendo las Sagradas Escrituras en la misa del Monumento de los Españoles, con Javier Milei entre los presentes. El mismo comunicador al que el Presidente había descalificado y tratado de corrupto semanas atrás tuvo un lugar destacado en la celebración.

Para quienes trabajamos en la comunicación, Bravo es un colega querido y respetado, una voz reconocible después de décadas de trayectoria. Su participación adquiere, en ese contexto, un peso que excede la lectura religiosa.

Esa escena permite una lectura política, aunque por sí sola no demuestra que el Papa haya decidido enviarle una respuesta personal a Milei. Su potencia está en lo que deja a la vista: el valor de una trayectoria y el respeto que merece una persona también cuando recibe ataques desde el poder.

León XIV pidió cuidar la palabra. La voz de Fernando Bravo, escuchada en esa misa, les dio a los argentinos una ocasión concreta para pensar qué significa hacerlo.

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