Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina nos presentan un cuadro complejo que refleja la situación económica actual del país. Desde el dólar oficial hasta el blue, cada modalidad tiene su propio valor, resultado de diversas condiciones del mercado y la regulación vigente.

El dólar oficial, que es el valor habilitado por el Banco Central, se encuentra en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. Este tipo de cambio es el más utilizado para operaciones legales y es donde el gobierno ejerce control. Sin embargo, muchos argentinos recurren a otras opciones debido a las restricciones y regulaciones que afectan el acceso a esta cotización.

El dólar blue, cuyo valor es determinado por el mercado negro, se cotiza en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Este tipo de cambio paralelo sigue siendo altamente solicitado, especialmente entre quienes intentan eludir los controles cambiarios. Su variación diaria es significativa, dependiendo de la oferta y la demanda.

Por otro lado, el dólar mayorista, utilizado principalmente por empresas y bancos, presenta un tipo de cambio de $1.536,5 para la compra y $1.545,5 para la venta. Este valor es crucial para las operaciones comerciales y financieras, ya que impacta directamente en el costo de productos e importaciones.

Otras cotizaciones a considerar incluyen el dólar bolsa, que registra un valor de $1.560,2 para la compra y $1.587,9 para la venta, así como el dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza a $1.658,4 de compra y $1.664,9 de venta. Esta última modalidad es utilizada principalmente por inversores que buscan dolarizar sus ahorros a través de acciones en el extranjero.

Además, el dólar cripto se maneja en valores de $1.661,05 para la compra y $1.666 para la venta, reflejando la creciente adopción de criptomonedas como una alternativa para proteger el capital frente a la inflación.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior con tarjetas de crédito, se encuentra en un rango de $1.976 a $2.041, lo cual refleja los impuestos adicionales aplicados a estas transacciones.

Estos tipos de cambio son influenciados por varios factores, incluyendo la política económica del gobierno, la inflación, y las condiciones del mercado internacional. En estos tiempos, entender el movimiento del dólar se vuelve crucial para cualquier persona que maneje su economía personal o empresarial. Las decisiones que tomemos en cuanto a compras, ahorros, o incluso inversiones dependen en gran medida de estas cotizaciones.