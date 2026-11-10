FOTO: Controversia por contrataciones millonarias para la visita del papa León XIV en Argentina

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina ha suscitado cuestionamientos debido a un conjunto de contrataciones directas que, de acuerdo con una investigación publicada, alcanzaron los $20.477.334.664,75, lo que equivale a aproximadamente US$ 14 millones según el tipo de cambio utilizado para esa estimación.

El informe, elaborado por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, reconstruyó siete procedimientos de contratación para servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios para las actividades del pontífice.

La investigación también ha relacionado los gastos públicos con la instalación de una carpa VIP y sectores preferenciales destinados a funcionarios, empresarios, representantes eclesiásticos y figuras del espectáculo durante la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles.

El informe atribuyó responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete, dirigida por Diego Santilli, e identificó a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

Sin embargo, la responsabilidad administrativa de cada funcionario y la participación de otras autoridades requieren un examen detallado de los actos administrativos y sus correspondientes expedientes.

Los contratos y las empresas adjudicatarias

El Disenso identificó siete procedimientos de contratación directa, con ocho adjudicaciones entre diferentes empresas.

La mayor adjudicación correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió un contrato por $8.690 millones mediante el procedimiento 79-0012-CDI26 para la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes.

La distribución de las adjudicaciones fue la siguiente:

Procedimiento Empresa Monto

79-0012-CDI26 DF Entertainment S.A. $8.690.000.000

79-0011-CDI26 Nuevos Aires Producciones SRL $4.547.700.000

79-0016-CDI26 Recordvision S.A. (MediaHub) $3.090.000.000

79-0015-CDI26 PRG Argentina SRL $1.979.345.158

79-0010-CDI26 Fidias Energía SRL $1.736.000.000

79-0013-CDI26 VMG Video Tech S.A. $225.000.000

79-0014-CDI26 Alfombra Mágica SRL $128.080.000

79-0014-CDI26 Tetramon $81.209.506,75

Total $20.477.334.664,75

De acuerdo con esta reconstrucción, DF Entertainment concentró aproximadamente el 42,4% del monto total. Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2%, mientras que Recordvision representó otro 15,1%. Juntas, estas tres compañías reunieron cerca del 80% de las adjudicaciones identificadas.

La contratación de DF Entertainment y los servicios VIP

El contrato de DF Entertainment, por $8.690 millones, abarcó la producción integral de la misa y la vigilia, además de diferentes servicios y espacios para los asistentes.

Según el informe, el pliego de la contratación 79-0012-CDI26 incluyó requisitos específicos para sectores reservados, entre ellos una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario.

El documento también preveía 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo.

La investigación mencionó un dispositivo de acreditaciones para aproximadamente 4.000 invitados especiales, aunque esa cifra no debe confundirse con la capacidad simultánea de la carpa ni con la cantidad efectiva de asistentes que utilizaron sus instalaciones.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue el contraste entre las comodidades de los espacios preferenciales y las condiciones que afrontaron miles de fieles que permanecieron durante horas al aire libre para participar de la celebración. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció posteriormente que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera el sector como un lujo descomunal.

TechSecurity, Purgato y los vínculos señalados con los Menem

La investigación también incluyó a TechSecurity, una empresa de seguridad vinculada con Martín Menem y su entorno familiar, así como a Purgato, una firma de limpieza relacionada con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

El portal sostuvo que ambas compañías participaron en los servicios vinculados con el operativo de la visita papal. No obstante, el informe no incluyó montos adjudicados a TechSecurity o Purgato en las principales contrataciones.

Por lo tanto, su eventual participación debe distinguirse de las ocho adjudicaciones individualizadas por un total de $20.477 millones.

Las firmas oficiales y el mecanismo de contratación

El mecanismo utilizado para las contrataciones fue el de contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita del pontífice el 5 de agosto, mientras que los procedimientos comenzaron a tramitarse a mediados de octubre.

Esta secuencia temporal plantea interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación administrativa de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.

En el caso de DF Entertainment, El Disenso identificó a Mariana Vello como autoridad que intervino en la adjudicación. El informe también situó a Diego Santilli como responsable político, pero no acreditó que el funcionario hubiera firmado cada contratación.

El contraste entre el gasto público y el mensaje papal

La controversia se amplificó por las imágenes difundidas en redes sociales desde los sectores preferenciales, donde distintos invitados mostraron las instalaciones y los servicios gastronómicos. Entre las figuras mencionadas por El Disenso estuvieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Ángeles Landaburu, Belén Ludueña, Valeria Mazza, Carolina Ardohain y otras personalidades del espectáculo.

El debate también alcanzó al financiamiento de la visita, el criterio utilizado para distribuir acreditaciones y el papel de los organismos públicos en la organización de una celebración religiosa multitudinaria.

La investigación agregó otro elemento de contraste: la situación financiera del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que el pontífice mencionó con preocupación y que, según el medio, obtuvo un embargo judicial por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas.

Los contratos para organizar la visita y la deuda reclamada por la institución corresponden a obligaciones diferentes, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento político sobre las prioridades del gasto público.

El punto que permanece abierto es determinar qué funcionarios autorizaron cada erogación, cuáles fueron los mecanismos de control, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del presupuesto total correspondió a los servicios exclusivos.

La documentación completa de los expedientes permitirá establecer si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos administrativos exigidos y cuál fue la responsabilidad de cada organismo interviniente.