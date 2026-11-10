Llaryora, tras la visita del papa: "Es un triunfo de todos los cordobeses y nos pone en lo más alto"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, definió la visita del papa León XIV como un acontecimiento histórico para la provincia y destacó el compromiso colectivo que permitió llevar adelante las distintas actividades. “Fue un triunfo de todos los cordobeses y nos pone en lo más alto”, afirmó en una entrevista exclusiva con Cadena 3, en la que repasó los momentos más importantes de la jornada y dejó reflexiones sobre el mensaje del Pontífice, la política y la situación económica del país.

“Venimos un poco cansados, pero muy contentos con toda la organización, con todo el evento histórico”, expresó el mandatario, quien agradeció especialmente a la Iglesia, al cardenal Ángel Rossi, al equipo organizador, a los voluntarios y a quienes trabajaron durante meses para concretar la visita.

Para Llaryora, el resultado fue mucho más que una operación logística exitosa. Consideró que Córdoba logró mostrar su capacidad de organización y también una de sus principales características: la cordialidad de su gente.

“Hay algo que creo que es lo que más nos destaca a los cordobeses. Tenemos muchas cosas lindas, las sierras, talento, producciones, pero también somos muy afectuosos, estamos siempre con una broma, con un chiste. Ese es el plus que Córdoba tiene, además de la infraestructura y la ubicación geográfica”, señaló.

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El reconocimiento a los cordobeses y el trabajo colectivo

El gobernador puso el foco en las miles de personas que participaron de la organización y remarcó que el acontecimiento reunió a trabajadores de distintas áreas, instituciones y sectores de la sociedad.

“Fueron muchísimas personas. Es un triunfo de todos los cordobeses”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el trabajo de las fuerzas federales y provinciales, los equipos médicos, los voluntarios, las parroquias, las universidades y las asociaciones que colaboraron con la visita.

También destacó que la convocatoria trascendió las diferencias políticas, religiosas e ideológicas. “Hoy, sin todos los cordobeses trabajando en ese sentido, inclusive con algunos con los que uno puede estar de acuerdo o no, de esta religión o no, todo colaboró”, remarcó.

Llaryora valoró especialmente que distintos espacios políticos pudieran participar de la organización y compartir las actividades. Recordó que durante los actos hubo referentes de diferentes sectores y funcionarios nacionales y provinciales, y consideró que esa convivencia dejó una señal positiva.

“Me parece que fue una muestra de civismo. En estos dos días todos colaboraron para armar un marco de concordia, de paz, para que justamente, como era el lema, vengan todos”, expresó.

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Por eso, entendió que también correspondía agradecer a quienes participaron más allá de sus pertenencias partidarias. “Cuando las cosas se van haciendo de esta manera, también está bueno reconocer a todos los que colaboraron”, agregó.

El mensaje del Papa y la necesidad de diálogo en la política

Durante la entrevista, Llaryora también se refirió al contenido de los discursos de León XIV y a las referencias que el Pontífice hizo sobre la economía, el rol del Estado, la tecnología y las problemáticas sociales.

El gobernador consideró que sus palabras interpelaron a todos los dirigentes y destacó su insistencia en la necesidad de construir consensos, escuchar al que piensa diferente y trabajar en conjunto.

“Son palabras de aliento que nos tienen que unir a los argentinos para encontrar puntos en común y poder salir adelante”, señaló.

Consultado sobre los planteos del Papa en torno al modelo económico, Llaryora sostuvo que la mirada de la Iglesia propone un equilibrio entre la iniciativa privada y la intervención estatal. “La Iglesia no cree que el Estado lo puede todo y tampoco cree que el mercado lo puede todo. Ponen su justo centro: creen en la iniciativa privada, pero también en un rol del Estado que empuje o solucione lo que el mercado no puede solucionar”, explicó.

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En ese marco, vinculó el mensaje con el debate económico argentino y las dificultades que atraviesan distintos sectores. “Cerrar los números con la gente afuera” fue una de las discusiones que mencionó, al tiempo que sostuvo que cada decisión de gestión debe contemplar a quienes tienen mayores dificultades.

También destacó las referencias del Pontífice a las universidades, la discapacidad y los jubilados. Al ser consultado sobre cómo esos planteos interpelaban a su gobierno, respondió que lo impulsaban a profundizar las políticas en esas áreas.

Como ejemplos, mencionó la construcción de 15 sedes universitarias, los recursos destinados a instituciones de discapacidad y el sostenimiento del sistema previsional provincial. Además, describió la presión que enfrenta el sistema público de salud por la incorporación de personas que dejaron de contar con cobertura de obras sociales o que no pueden afrontar coseguros.

“En cada uno de los temas te puedo decir qué cosas hemos hecho”, afirmó, aunque reconoció que todavía hay desafíos pendientes.

La defensa de la inversión y el impacto económico de la visita

Otro de los ejes de la conversación fue el costo de la organización y las críticas que surgieron por las inversiones y los cortes de calles dispuestos durante la visita papal.

Llaryora sostuvo que los operativos respondieron a exigencias de seguridad internacionales y recordó que se trató de un acontecimiento excepcional, con protocolos específicos para proteger al jefe de Estado que convoca a multitudes en todo el mundo.

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“Es un evento histórico, esto sucedió la última vez hace 39 años. Es un evento que necesita seguridades internacionales, está cortado el espacio aéreo. ¿Ustedes creen que uno corta las calles porque quiere? No, las cortás porque necesitás cumplir con estándares internacionales”, argumentó.

También defendió el impacto económico de este tipo de acontecimientos y aseguró que la visita movilizó al sector turístico, hotelero y comercial. Según explicó, los eventos generan empleo, atraen visitantes y contribuyen a posicionar a Córdoba como destino internacional.

“Hay personas que con razón no entienden la economía que generan los eventos y el posicionamiento que generan de una provincia internacionalmente”, planteó.

En ese sentido, recordó que la Provincia comenzó a medir el impacto económico de espectáculos, partidos y congresos mediante estudios realizados por universidades. Consideró que esa información permite discutir con datos las inversiones destinadas a promover el turismo.

Sobre la visita de León XIV, sostuvo que su repercusión internacional será difícil de cuantificar, especialmente por la presencia de Córdoba en medios y agencias de noticias de distintos países. “Hoy Córdoba estuvo en el mundo”, resumió.

El mandatario también destacó que la elección de FAdeA permitió recibir a una multitud en un predio amplio y facilitar el ingreso y la desconcentración. En cuanto a la convocatoria, mencionó estimaciones oficiales que ubicaban en alrededor de dos millones de personas la participación acumulada en los tres eventos, aunque aclaró que existían distintos cálculos.

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“Que los cordobeses sintamos este orgullo”

En el tramo final de la entrevista, Llaryora volvió sobre el significado de la visita y pidió poner el foco en la experiencia que se llevaron quienes llegaron desde distintos puntos del país y del exterior.

“Lo más importante es que el recuerdo de todos los que vieron, de todos los que vinieron, sea bueno, que vuelvan tranquilos a sus casas y que hayan vivido este gran momento de fe. El que viene y se vuelve bien, vuelve a venir”, afirmó.

También valoró la respuesta de los fieles durante la misa y la vigilia, y destacó el comportamiento de la multitud. Según su evaluación, el orden y la colaboración de la gente fueron fundamentales para que el operativo se desarrollara con mayor fluidez de la prevista.

Antes de cerrar, insistió en que el orgullo por lo conseguido debía ser compartido por toda la provincia. “No quiero polemizar, porque creo que en este momento lo más importante es que los cordobeses sintamos este orgullo de que el Papa haya elegido a Córdoba”, expresó.

Y concluyó con un agradecimiento a quienes hicieron posible el acontecimiento: “Gracias a todos los cordobeses. Sin el apoyo de todos, esto hubiera sido totalmente imposible. Sintámonos orgullosos de lo que Córdoba puede hacer, como lo que hicimos hoy”.

Entrevista de Alejandro Bustos y Chema Forte.