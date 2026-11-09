Soledad Pastorutti, emocionada tras cantar y conocer a León XIV: “Fue una bendición”

Soledad Pastorutti vivió una jornada muy especial durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Después de cantar en la previa de la misa celebrada este lunes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, la artista habló con Cadena 3 y compartió su emoción por haber podido saludar al Santo Padre y entregarle un regalo.

“Estoy feliz. Son momentos únicos, difíciles de describir. Además, pude saludarlo. Estoy muy emocionada. No tengo palabras para describir esto. Es súper importante a nivel personal”, contó.

La cantante estuvo acompañada por su hermana Natalia y le obsequió al pontífice un poncho especialmente preparado para la ocasión. Según relató, no sabía que tendría la posibilidad de encontrarse personalmente con él.

“Soy una persona que valora mucho los momentos que me tocan vivir gracias a la música, pero no pido. No sé qué hice para que me surjan estos momentos tan hermosos, y los disfruto. Tampoco sabía que lo iba a saludar. No lo podía creer. Pasamos con Nati, mi hermana. Fue un momento especial: le pude regalar el poncho, contarle que cantamos y agradecerle por su mensaje de paz y unión”, expresó.

El recuerdo de Francisco y otro encuentro inesperado

Durante la entrevista, Soledad recordó que ya había vivido una experiencia similar con el papa Francisco en Brasil, durante un encuentro de la juventud. En aquella oportunidad también pudo acercarse al pontífice y regalarle un poncho, mientras llevaba a su hija Regina, que tenía apenas cuatro meses.

“No filmamos ni nada. Lo espontáneo es lo más lindo. Me pasó también con Francisco en Brasil, que canté en el Encuentro de la Juventud, pero el día anterior fuimos a ver si estaba todo bien. Tenía a mi hija Regina muy chica, de cuatro meses, y la gente te daba paso. Francisco estaba saludando en las calles y quedamos al frente de Francisco. Le pude dar el poncho con mi bebé, y no lo buscamos”, recordó.

La artista también habló de su vínculo con la fe y de cómo nació su devoción religiosa, una relación que tiene raíces en su historia familiar.

“Está la tradición familiar de mi bisabuela Laura, que nos llevaba a la iglesia en el pueblo, con toda la familia. Me gustaba escuchar a los que cantaban en la iglesia con la guitarra. Conforme pasaron los años me acerqué a la Virgen de Luján, de la que soy muy devota. Tengo una capilla en casa. Creo, me hace bien creer y me gusta”, contó.

El poncho que usó en su presentación

El regalo que le entregó a León XIV también tuvo una preparación especial. Soledad explicó que le pidió a un artesano que confeccionara un poncho nuevo, ya que el anterior se lo había dado al futbolista de la selección argentina Agustín Giay en el partido despedida de Lionel Messi, y que se comprometió a utilizarlo durante la presentación.

“Le pedí un poncho nuevo al artesano y le prometí que lo iba a usar hoy”, explicó.

La cantante reconoció que, pese a la experiencia y los años de trayectoria, recién toma dimensión de lo que está viviendo cuando llega el momento de subir al escenario.

“Hasta que no estoy en el escenario cantando no me la creo. Venimos de dormir poco con toda la banda y nos toca esta bendición, pero había que estar preparados para esto”, concluyó.

Soledad y Natalia habían acompañado la espera de los fieles con un repertorio que combinó canciones religiosas y clásicos del folclore argentino. Su presentación fue uno de los momentos musicales más emotivos de la previa de la primera misa de León XIV ante el pueblo argentino.

Entrevista de Rodolfo Barili