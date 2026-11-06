Gobernabilidad democrática y calidad en la regulación: crisis en el Paraguay

Por Sergio Berensztein

En medio de la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay, con la renuncia del presidente Santiago Peña sobre la mesa y un juicio político en discusión, considero que lo que sucede allí permite analizar también algunas cuestiones que Argentina resolvió bien, aunque no siempre les damos la importancia que merecen. No se pueden extrapolar conclusiones rápidas de una crisis a otra, pero sí hay una enseñanza central: la buena regulación es una de las funciones más importantes del Estado. En un contexto en el que se habla permanentemente de desregulación, es necesario recordar que regular bien no significa intervenir en todo, fijar precios o tomar decisiones discrecionales. Significa establecer controles para evitar que los problemas de una entidad terminen perjudicando a toda la sociedad.

Tenemos antecedentes muy traumáticos de crisis bancarias y financieras en distintos países. En Argentina también ocurrió, particularmente en 2001, cuando el default de la deuda pública dejó insolventes a bancos que tenían esos bonos entre sus activos. Muchas veces, las entidades financieras no caen por errores de gerenciamiento, sino por problemas sistémicos. Por eso es fundamental contar con regulaciones que impidan, por ejemplo, que los bancos presten dinero a personas insolventes o concentren demasiado crédito en empresas de un mismo grupo económico. Cuando se superan determinados límites, las compañías deben salir al mercado a buscar financiamiento por su cuenta, sin comprometer el patrimonio de las entidades ni los ahorros de sus clientes.

También son importantes los sistemas de garantías de depósitos. Los bancos centrales pueden establecer mecanismos para que los ahorristas tengan un respaldo hasta determinado límite si una entidad enfrenta problemas de solvencia. No se trata de eliminar los riesgos propios de una operación financiera, sino de generar confianza y proteger especialmente a los pequeños depositantes. Lo que sucede en Paraguay debe investigarse con rigor y respetando siempre la presunción de inocencia. Sin embargo, existen indicios preliminares de que no se habrían aplicado los controles más estrictos previstos por la normativa. La renuncia del titular del Banco Central, que había sido ejecutivo del Banco Bueno, también abre interrogantes que deberán ser aclarados.

En Argentina, en cambio, tenemos una estructura de supervisión bancaria muy importante dentro del Banco Central. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias controla los balances, verifica el cumplimiento de normas complejas y supervisa que las entidades respeten los estándares establecidos. También existen exigencias vinculadas con acuerdos internacionales y mecanismos para prevenir el lavado de dinero. Todo eso requiere profesionales capacitados tanto del lado del regulador como de las propias entidades financieras. Es lo que habitualmente se conoce como compliance: equipos especializados en garantizar que las normas se cumplan. Después de distintos episodios complicados, construimos un sistema de reglas rigurosas que permite que un ahorrista constituya un plazo fijo con la confianza de que su dinero está respaldado por el patrimonio y la reputación del banco, además de los controles del Estado.

Hay que reconocer las cosas que hicimos bien. Argentina lleva mucho tiempo sin atravesar una crisis bancaria de estas características. Cuando tuvimos un episodio de esa magnitud, en 2001 y 2002, el problema no estuvo originado en la insolvencia propia de los bancos, sino en el default del Gobierno y en las consecuencias que tuvo sobre el sistema financiero. Fue un desastre probablemente innecesario, porque existían alternativas para reestructurar la deuda. Todavía pagamos las consecuencias de aquella decisión, que incluso fue aplaudida por el Congreso. Tenemos un problema reputacional muy serio porque acumulamos diez defaults en nuestra historia y porque demasiadas veces incumplimos las reglas. Esa historia condiciona nuestra capacidad de generar confianza, incluso cuando contamos con una regulación bancaria que funciona adecuadamente.

El contraste con Paraguay es notable. Allí, con un presidente que anunció su renuncia y cuyo pedido fue rechazado, una crisis dentro del Partido Colorado, una disputa con su mentor y expresidente Horacio Cartes, y la caída de un banco importante que dejó a miles de depositantes en una situación de incertidumbre, el riesgo país se ubica en torno a los 144 puntos básicos. Argentina, en cambio, registra alrededor de 925 puntos. La diferencia es enorme. Tenemos una regulación financiera sólida y no enfrentamos un riesgo inmediato de sufrir un problema como el del Banco Bueno, pero la solvencia paraguaya, cuando se la compara con la argentina, es considerablemente superior. No es un matiz menor: demuestra hasta qué punto la historia económica y la credibilidad de un país pesan sobre las decisiones de los mercados.

Ayer, José Luis Daza, viceministro de Economía, planteó una cuestión central durante un encuentro empresarial en el que participaron referentes nacionales e internacionales, entre ellos Mauricio Macri y el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Daza sostuvo que Argentina crece poco porque, a pesar del superávit fiscal, el superávit comercial y las medidas de largo plazo que buscan garantizar un horizonte de crecimiento, el mercado todavía desconfía. El pasado argentino en materia política y regulatoria pesa demasiado y obliga a sobre demostrar que esta vez vamos a cumplir. Es una explicación importante: no alcanza con ordenar algunas variables macroeconómicas si los inversores siguen mirando nuestra historia y dudan de que las reglas vayan a mantenerse.

Por eso, la diferencia entre los 925 puntos básicos de Argentina y los 144 de Paraguay habla por sí misma. Vamos a tener que seguir demostrando nuestra convicción respecto de la estabilidad macroeconómica y el respaldo a políticas sensatas. Hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que recuperar la confianza exige mucho más que anuncios. También tenemos un Gobierno que contribuye a alimentar la desconfianza con las formas del Presidente, la negación de problemas cotidianos y la resistencia a flexibilizar aspectos que necesitan una revisión. Si el diagnóstico, las hipótesis y los instrumentos son siempre los mismos, es difícil esperar resultados diferentes. Mientras Paraguay atraviesa una crisis institucional y bancaria de enorme magnitud, el mercado sigue confiando mucho más en su capacidad de pago que en Argentina. Esa diferencia debería obligarnos a reflexionar.