Condenan a 200 años de prisión al líder de secta apocalíptica en Kenia por masacres

MOMBASA, Kenia — El líder de una secta apocalíptica en Kenia, vinculado a la muerte de más de 400 personas, fue sentenciado el viernes a 200 años de prisión tras ser hallado culpable de los asesinatos de 191 personas. El Tribunal Superior de Mombasa condenó al pastor Paul Mackenzie por instigar a sus seguidores a ayunar hasta morir en un intento de encontrarse con Jesús.

La jueza Diana Kavedza determinó que Mackenzie tenía la "principal responsabilidad penal" en la muerte de sus seguidores, quienes fueron trasladados a un área remota donde se les ordenó ayunar. Este pastor, líder de la iglesia Good News International Church, también enfrenta cargos de terrorismo y homicidio involuntario por más de 200 víctimas adicionales, además de acusaciones de abuso infantil y tortura en otros juicios.

El tribunal encontró culpables a Mackenzie y a 28 de sus seguidores, incluidos guardias que imponían el ayuno y sepultureros que ayudaron a ocultar los cuerpos. Todos los acusados negaron los cargos, excepto uno que confesó y solicitó clemencia. El veredicto se dictó el 19 de octubre, y se exhumaron más de 400 cuerpos de tumbas poco profundas en el rancho Chakama, donde los seguidores de Mackenzie vivían en condiciones precarias.

La jueza Kavedza destacó que 183 de las víctimas murieron de inanición, y que las muertes de las otras ocho fueron clasificadas como homicidio directo. En su argumentación, la jueza consideró que los asesinatos fueron "fríos y calculados", desestimando las defensas de los acusados, quienes afirmaban que la pérdida de sus propios hijos mitigaba su responsabilidad en las muertes de otros niños.

Durante la lectura de la sentencia, Mackenzie mostró una actitud despreocupada, sonriendo y conversando con su asistente, Smart Mwakalama, quien fue sentenciado a 160 años de prisión. A todos los condenados se les dio un plazo de 14 días para apelar la decisión. La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Mackenzie y cadena perpetua para sus cómplices.

El abogado defensor Lawrence Obonyo expresó que ya había presentado una apelación, argumentando que la sentencia equivalía a una condena de por vida. Por su parte, Suleiman Ziro, un padre que perdió a seis de sus hijos y a su esposa a causa de la secta, manifestó que la condena era insuficiente, demandando la pena de muerte para Mackenzie.

El hijo de Mackenzie, Dan, expresó su tristeza por la condena de su padre, pero consideró que era "justicia para las víctimas". Contó que se había rebelado contra las enseñanzas de su padre, lo que le valió castigos, y que se sentía aliviado de haber sobrevivido, mientras que sus hermanos y hermanas fueron rescatados y se encuentran en un hogar infantil.

Es importante señalar que en Kenia, quienes son condenados a muerte cumplen penas de cadena perpetua. La última ejecución en el país tuvo lugar en 1987.