Dolor infinito: el sentido adiós de Juntos a Gastón Reartes

Cadena 3 se vistió de luto este viernes con las sentidas palabras de Fernando "el Turco" Genesir y equipo, quienes dedicaron una emotiva despedida a Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu que falleció a los 54 años.

Con la voz quebrada, sus compañeros de trabajo revelaron el profundo vacío que deja una de las piezas fundamentales del ciclo Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.

"Hoy es uno de esos días donde la vida te pega un sacudón", expresó Genesir al aire, visiblemente afectado, mientras repasaba el legado de compañerismo, humor y calidez humana que caracterizaba al operador.

Silvina Ledesma, por su parte, lo definió como un ser simple y entrañable, destacando una de sus mayores virtudes: su incansable vocación por disfrutar cada instante y contagiar alegría a todos los que lo rodeaban.

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Un tridente inquebrantable y un amigo de fierro

Durante el homenaje, Agustina Vivanco remarcó el vínculo indestructible que Reartes mantenía junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.

Más allá de compartir las mañanas al frente de la producción y la técnica, los tres formaban un equipo inquebrantable que trascendía las paredes de la radio, al punto de salir de vacaciones en la misma época y acompañarlo de manera incondicional hasta sus últimos momentos.

"Nosotros siempre acompañamos a la gente en su día a día, y hoy la gente nos está haciendo el aguante a nosotros", cerró Genesir, enviando un abrazo al cielo y un fuerte acompañamiento a su esposa Andrea, a sus hijos, a su madre y a toda su familia.