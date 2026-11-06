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Dolor infinito: el sentido adiós de Juntos a Gastón Reartes

Conmovido al aire, el Turco y equipo despidieron con lágrimas y profundo dolor al histórico operador de La Popu, recordándolo como el alma alegre de la radio.

06/11/2026 | 10:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Gastón Reartes, junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.

FOTO: Gastón Reartes, junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.

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Cadena 3 se vistió de luto este viernes con las sentidas palabras de Fernando "el Turco" Genesir y equipo, quienes dedicaron una emotiva despedida a Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu que falleció a los 54 años.

Con la voz quebrada, sus compañeros de trabajo revelaron el profundo vacío que deja una de las piezas fundamentales del ciclo Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.

"Hoy es uno de esos días donde la vida te pega un sacudón", expresó Genesir al aire, visiblemente afectado, mientras repasaba el legado de compañerismo, humor y calidez humana que caracterizaba al operador.

Silvina Ledesma, por su parte, lo definió como un ser simple y entrañable, destacando una de sus mayores virtudes: su incansable vocación por disfrutar cada instante y contagiar alegría a todos los que lo rodeaban.

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Un tridente inquebrantable y un amigo de fierro

Durante el homenaje, Agustina Vivanco remarcó el vínculo indestructible que Reartes mantenía junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.

Más allá de compartir las mañanas al frente de la producción y la técnica, los tres formaban un equipo inquebrantable que trascendía las paredes de la radio, al punto de salir de vacaciones en la misma época y acompañarlo de manera incondicional hasta sus últimos momentos.

"Nosotros siempre acompañamos a la gente en su día a día, y hoy la gente nos está haciendo el aguante a nosotros", cerró Genesir, enviando un abrazo al cielo y un fuerte acompañamiento a su esposa Andrea, a sus hijos, a su madre y a toda su familia.

Lectura rápida

¿Quién fue Gastón Reartes?
Un histórico operador de La Popu que falleció a los 54 años.

¿Qué expresó Fernando "el Turco" Genesir?
Genesir destacó el legado de compañerismo, humor y calidez humana que caracterizaba a Reartes.

¿Qué programa es mencionado en el artículo?
El ciclo Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.

¿Quiénes formaban un equipo inquebrantable con Reartes?
Titi Ciabattoni y Roberto Pratto eran sus compañeros de trabajo más cercanos.

¿Cómo se despidieron de Reartes?
Sus compañeros expresaron su dolor y enviaron un fuerte abrazo a su familia durante el homenaje.

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