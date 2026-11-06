Dolor infinito: el sentido adiós de Juntos a Gastón Reartes
Conmovido al aire, el Turco y equipo despidieron con lágrimas y profundo dolor al histórico operador de La Popu, recordándolo como el alma alegre de la radio.
06/11/2026 | 10:12Redacción Cadena 3
FOTO: Gastón Reartes, junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.
-
Audio. Dolor infinito: el sentido adiós de Juntos a Gastón Reartes
Juntos
Cadena 3 se vistió de luto este viernes con las sentidas palabras de Fernando "el Turco" Genesir y equipo, quienes dedicaron una emotiva despedida a Gastón Reartes, el histórico operador de La Popu que falleció a los 54 años.
Con la voz quebrada, sus compañeros de trabajo revelaron el profundo vacío que deja una de las piezas fundamentales del ciclo Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.
"Hoy es uno de esos días donde la vida te pega un sacudón", expresó Genesir al aire, visiblemente afectado, mientras repasaba el legado de compañerismo, humor y calidez humana que caracterizaba al operador.
Silvina Ledesma, por su parte, lo definió como un ser simple y entrañable, destacando una de sus mayores virtudes: su incansable vocación por disfrutar cada instante y contagiar alegría a todos los que lo rodeaban.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
Dolor infinito. Murió Gastón Reartes, histórico operador de La Popu
Fue en la madrugada de este viernes en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, tras dos semanas de una dura lucha contra complicaciones en su salud.
/Fin Código Embebido/
Un tridente inquebrantable y un amigo de fierro
Durante el homenaje, Agustina Vivanco remarcó el vínculo indestructible que Reartes mantenía junto a Titi Ciabattoni y Roberto Pratto.
Más allá de compartir las mañanas al frente de la producción y la técnica, los tres formaban un equipo inquebrantable que trascendía las paredes de la radio, al punto de salir de vacaciones en la misma época y acompañarlo de manera incondicional hasta sus últimos momentos.
"Nosotros siempre acompañamos a la gente en su día a día, y hoy la gente nos está haciendo el aguante a nosotros", cerró Genesir, enviando un abrazo al cielo y un fuerte acompañamiento a su esposa Andrea, a sus hijos, a su madre y a toda su familia.
Lectura rápida
¿Quién fue Gastón Reartes?
Un histórico operador de La Popu que falleció a los 54 años.
¿Qué expresó Fernando "el Turco" Genesir?
Genesir destacó el legado de compañerismo, humor y calidez humana que caracterizaba a Reartes.
¿Qué programa es mencionado en el artículo?
El ciclo Para Todos, conducido por Titi Ciabattoni y producido por Roberto Pratto.
¿Quiénes formaban un equipo inquebrantable con Reartes?
Titi Ciabattoni y Roberto Pratto eran sus compañeros de trabajo más cercanos.
¿Cómo se despidieron de Reartes?
Sus compañeros expresaron su dolor y enviaron un fuerte abrazo a su familia durante el homenaje.